Актриса раскрыла детали финального сезона "Игры престолов"



Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.





По словам Эмилии Кларк, финальный сезон "Игры Престолов" будет самым интригующим из всех и "шокирует" зрителей."Это будет масштабно! Это все, что каждый должен знать. Нам потребовалось много времени, чтобы снять этот фильм. Некоторые вещи будут шокировать людей", – сказала актриса.Ранее телеканал HBO сообщил, что восьмой и финальный сезон сериала выйдет 14 апреля. Сериал по романам писателя Джорджа Мартина серии "Песнь льда и пламени" стал популярным благодаря неожиданным сюжетным поворотам и гибели многих главных героев. "Игра престолов" выходит с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми".