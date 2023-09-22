Актуальные вопросы развития хлопковой отрасли рассмотрели в правительстве

Перспективы развития и возможности поддержки хлопковой отрасли обсудили на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина представители акимата, хлопководы Туркестанской области, руководители госорганов, холдинга «Байтерек», нацкомпании КТЖ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: primeminister.kz

Единственный регион страны, где выращивают хлопок – Туркестанская область. В производстве заняты около 70 тысяч аграриев. В 2022 году было собрано 362 тысячи тонн хлопка, в этом году ожидается около 300 тысяч тонн. Массовая кампания по сбору урожая начнется в третьей декаде сентября.

«С прошлого года отрасль находится под сильным давлением негативных внешних факторов. Это сбой прежних логистических цепочек поставок хлопка на экспорт, низкий спрос на казахстанское сырье со стороны иностранных трейдеров, низкая цена на сырец на бирже», – сообщил на совещании заместитель акима Туркестанской области Ермек Кенжеханулы.

Акимат региона разработал проект строительства хлопко-текстильного кластера. В случае его полной реализации в регионе будет создано 9 хлопкотканных кластеров за счет строительства 75 заводов, предприятий и фабрик. Ожидаемый эффект – свыше 40 тысяч новых рабочих мест и порядка 26,2 млрд тенге ежегодных поступлений в бюджет.

Для полной реализации проекта необходимы инвестиционные субсидии. В рамках развития двустороннего сотрудничества с Узбекистаном реализуется совместный проект по созданию текстильного кластера с компанией Global Textile. Компания намерена наладить производство текстильных изделий в области.

Также для поддержки отечественных текстильных предприятий акимат предложил повысить долю отечественного содержания в рамках государственных закупок до 70%. Тогда спрос на текстильную продукцию со стороны оборонной, образовательной, медицинской, железнодорожной и других отраслей может быть обеспечен отечественной продукцией.

Также для полноценного развития хлопковой отрасли наряду с текстильной и швейной промышленностью необходимо развитие местного семеноводства. Местные семеноводческие хозяйства обеспечивают только 55% потребностей хлопководов.

Кроме того, для полного обеспечения товаропроизводителей семенами местного производства предлагается передать научные учреждения аграрной отрасли, расположенные на территории области, под управление акимата.

Как озвучил на совещании вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, проблемные вопросы отрасли хлопководства неоднократно обсуждались на различных диалоговых площадках с участием всех заинтересованных сторон. Помимо базовых субсидий (минеральные удобрения, гербициды, семена, льготные кредитные ресурсы и другое) уже принимаются меры для поддержки отрасли.

«По результатам проведенных переговоров с крупными турецкими производителями семян хлопчатника достигнута договоренность о поставке 1 тысячи тонн элитных семян, однако, фермерами они полностью не приобретены. Для выведения на территории страны сортов хлопчатника с характеристиками, отвечающими международным требованиям, совместно с турецкими селекционерами посеяны 37 сортов хлопчатника. Кроме того, в Правила субсидирования внесены изменения, предусматривающие возможность получения субсидий на основании договоров между фермером и заводом», – подчеркнул вице-министр.

Также на стадии решения находится вопрос повышения нормативов субсидирования семян хлопчатника. Разработан проект приказа МСХ, где предусматривается поднятие норматива по элитным семенам хлопчатника с нынешних 300 тысяч тенге до 653,1 тысячи тенге, это 70% от текущей стоимости импортных семян высокого качества.

По итогам совещания министерству сельского хозяйства поручено предусмотреть в комплексном плане по развитию селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур мероприятия по поддержке семеноводческих хозяйств хлопководства. В частности, увеличить субсидирование производства отечественных семян до 80%, разработать стандарт качества семян, аналогичный турецкому. В дальнейшем государство будет оказывать поддержку фермерским хозяйствам, чья деятельность будет соответствовать установленным стандартам. Акимату Туркестанской области поручено разработать и утвердить региональную программу развития хлопковой отрасли и поддержки хлопчатобумажного кластера. Министерство промышленности совместно с другими заинтересованными госорганами проведут работу по увеличению доли казахстанского содержания в своих закупках.

Кроме того, принимая во внимание успешность использования лазерного планировщика почвы в хлопководстве, благодаря которому повышается урожайность и оказывается положительное влияние на сохранение влаги, решено рассмотреть увеличение доли возмещения субъектам АПК на приобретение этой техники.