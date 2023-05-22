Алабай едва не загрыз мужчину в Талдыкоргане

Происшествия
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Житель города Талдыкоргана оказался в больнице в шоковом состоянии после нападения алабая, сообщает Kazpravda.kz.

Скриншот с видео instagram.com/angry_taldyk/

Об инциденте, который произошел 21 мая в 21:30 на дачах Ашибулак в Талдыкоргане, в своем Instagram-аккаунте рассказала местный журналист и блогер Сандугаш Дуйсенова.

«Бойцовский алабай покусал парня в Талдыкоргане. Сейчас он в больнице… Если бы не случайные прохожие, которые прибежали на его крики, возможно, алабай его растерзал бы, говорят очевидцы происшествия. Собака в буквальном смысле тащила парня по земле и не хотела отпускать», – пишет журналист.

Полиция установила владельца собаки – 43-летнюю местную жительницу – и уже привлекла ее к административной ответственности.

«Выяснилось, что женщина содержит трех собак породы алабай, одна из которых сорвалась с привязи и, выскочив на улицу, покусала прохожего. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

По факту составлен адмпротокол, предусмотренный статьей «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными». Вопрос дальнейшего содержания собак их хозяйка решает с ветслужбой», – прокомментировали публикацию в Департаменте полиции Жетысуской области.

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