Алан Курмангалиев завоевал бронзу международного теннисного турнира в Тунисе

В полуфинале он уступил Юлиану Чириту из Румынии

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанский теннисист Алан Курмангалиев успешно выступил на международном турнире WTT Youth Contender Tunis, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Он представлял страну в соревнованиях среди спортсменов до 19 лет.

Алан обыграл на турнире Данило Фасо (Италия) 3:0, Рафаля Формелу (Польша) 3:1, Яна Мругала (Польша) 3:0, Степана Бреля (Чехия) 3:1, Тома Клоссета (Бельгия) 3:1.

Однако в полуфинале он уступил Юлиану Чириту (Румыния) 0:3, став бронзовым призером.