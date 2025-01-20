Алан Курмангалиев завоевал бронзу международного теннисного турнира в Тунисе
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В полуфинале он уступил Юлиану Чириту из Румынии
Казахстанский теннисист Алан Курмангалиев успешно выступил на международном турнире WTT Youth Contender Tunis, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Он представлял страну в соревнованиях среди спортсменов до 19 лет.
Алан обыграл на турнире Данило Фасо (Италия) 3:0, Рафаля Формелу (Польша) 3:1, Яна Мругала (Польша) 3:0, Степана Бреля (Чехия) 3:1, Тома Клоссета (Бельгия) 3:1.
Однако в полуфинале он уступил Юлиану Чириту (Румыния) 0:3, став бронзовым призером.