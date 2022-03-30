На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрен проект Общенационального плана мероприятий по реализации приоритетных задач Послания Главы государства, а также меры по развитию транзитно-транспортного потенциала республики.

Контуры трансформации

Как доложил министр национальной экономики Алибек Куантыров, проект Общенационального плана состоит из 36 мероприятий по 10 основным направлениям, связанным с изменениями политической системы и административно-территориального деления страны, а также комплексом первоочередных антикризисных мер.

В рамках первого направления «О полномочиях Президента» преду­смотрена реализация трех мероприя­тий. В частности, в целях отхода от излишней концентрации президентских полномочий в национальное законодательство будут внесены поправки по прекращению Президентом членства в политической партии на период исполнения президентских полномочий, а также на запрет для близких родственников Главы государства на занятие должностей политических госслужащих и руководителей предприятий квазигосударственного сектора.

Предусматривается также исключение компетенции Президента по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы, а также упразднение права Главы государства снимать с должностей акимов районов, городов областного значения, городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

– Чтобы исключить возможность сращивания партийных структур с госаппаратом, предусматривается введение в законодательство положения об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета. Также устанавливается запрет на занятие должностей в филиалах политических партий акимов и их заместителей, – отметил министр.

В рамках переформатирования представительной ветви власти планируется пересмотреть порядок формирования и ряд функций Сената Парламента с соответствующими законодательными изменениями. Так, предусматривается сокращение президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов. Из них пять депутатов будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана.

Новыми законодательными изменениями Сенат наделяется правом одобрять или не одобрять законы, принимаемые Мажилисом, а также полномочиями согласования кандидатур на посты председателей Конс­титуционного совета и Высшего судебного совета. За нижней палатой закрепляется право принятия законов и преобразования Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату.

За Президентом остается право вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей, городов республиканского значения и столицы.

Новеллы избирательного процесса

В соответствии с поставленными Президентом задачами произойдет внедрение пропорционально-мажоритарной модели выборов, которая предусматривает смешанную систему формирования Мажилиса Парламента в соотношении 70⁄30. Таким образом 70% депутатов будут избираться по партийным спискам, 30% – по мажоритарной системе.

В маслихаты областей, городов рес­публиканского значения и столицы – 50% по мажоритарной системе, 50% – по партийным спискам. Выборы в маслихаты районов и городов будут проходить только по мажоритарной системе.

В рамках расширения возможностей партийной системы предусматривается упрощение процедуры регистрации политобъединений. В числе таковых мер – снижение регистрационного порога партий с 20 тыс. до 5 тыс. членов, минимальной численности региональных представительств – с 600 до 200 человек, сокращение минимальной численности инициативной группы граждан для создания партии – с 1 тыс. до 700 человек.

Намечено также увеличение срока формирования филиалов с шести месяцев до года, проведения учредительного съезда – с двух до трех месяцев.

Об усилении правозащитных институтов и СМИ

В рамках данного направления предусмотрена реализация девяти мероприятий. Так, в целях защиты фундаментальных прав граждан будет создан Конституционный суд РК.

При этом в Конституции будет рег­ламентирован статус и гарантии деятельности уполномоченного по правам человека, которого наделят правом обращения в Конституционный суд. Кроме того, планируется исключить из Основного закона смертную казнь как вид наказания. Предусматривается также установить исключительную подследственность дел о пытках за Генпрокуратурой.

В целях повышения конкурентоспособности СМИ и укрепления роли институтов гражданского общества планируется пересмотреть законодательство в области средств массовой информации с учетом интересов государства, а также запросов общества и современных тенденций развития медиасферы. В рамках этой работы будут выработаны новые механизмы усиления взаимодействия государства с гражданским сектором с целью широкого вовлечения общественных организаций и экспертов в подготовку и реализацию реформ.

В продолжение работы Национального совета общественного доверия при Президенте РК на общенациональном уровне будет создан новый институт – Ұлттық құрылтай.

Административно-территориальное устройство

Как сообщил глава МНЭ РК, в настоящее время начата работа по созданию Абайской, Жетысуской и Улытауской областей. Распоряжением Премьер-министра создана Комиссия по работе над формированием данных регионов.

Также разработан алгоритм работы по принятию Указа Президента «О некоторых вопросах административно-территориального устройства РК». Данные меры включают в себя перечень организационно-подготовительных и оперативных мероприятий.

Алибек Куантыров также отметил, что в рамках Концепции развития местного самоуправления министерством разрабатываются проекты закона «О местном самоуправлении в РК» и сопутствующего ему закона. Данные законодательные нормы пре­дусматривают разграничение функций органов местного государственного и местного самоуправления, расширение имущественных прав органов МСУ и полномочий маслихатов, а также упрощение процедур проведения госзакупок на уровне местных органов самоуправления.

Первоочередные антикризисные меры

По словам главы ведомства, проект Плана антикризисных мер разработан в целях нивелирования возникающих рисков для социально-экономической ситуации в стране.

В целом данный комплекс мер нап­равлен на решение таких задач, как обеспечение устойчивости финансовой системы, контроль и снижение инфляции, сокращение разрывов в транспортно-логистических цепочках, поддержка и стимулирование внешнеторговой деятельности и отраслей экономики, а также привлечение инвестиций.

В рамках этих мер будут обеспечиваться условия для качественного проведения посевной аграриями страны с выделением необходимого льготного объема ГСМ, а также проверки готовности сельхозтехники, запасов семян и удобрений. Кроме того, планируется подготовить новый пакет структурных реформ в экономике и сфере госуправления с учетом стратегии политической модернизации.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил ведомствам и акиматам регионов незамедлительно приступить к исполнению данного плана. При этом он напомнил о персональной ответственности каждого руководителя за качество и своевременность исполнения всех предусмотренных мероприятий.

Развитие транзитно-транспортного потенциала

Согласно докладу министра индуст­рии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, в настоящее время транспортная отрасль Казах­стана демонстрирует положительную динамику. Сохраняется рост объема грузоперевозок.

Так, за январь-февраль 2022 года объем железнодорожных грузоперевозок увеличился на 10% и составил 70,8 млн тонн, транзитные грузоперевозки возросли на 20% (4 млн тонн), контейнерные – на 12% с показателем в 174,7 тыс. ДФЭ. В текущем году предстоит довести объем грузоперевозок железнодорожным транспортом до 420 млн тонн, транзитных перевозок – до 24,5 млн тонн и транзита контейнеров – до 1 100 тыс. ДФЭ.

– На сегодня до 90% транзитных грузов перевозится железнодорожным транспортом. К 2025 году намечено довести объем транзитных перевозок до 30 миллионов тонн. Для достижения поставленной задачи министерством принимаются меры по строительству железнодорожной инфраструктуры, обновлению подвижного состава, контейнеризации грузов, развитию альтернативных маршрутов и международных транзитных коридоров, – отметил глава ведомства.

В целях увеличения пропускного потенциала «узких мест» в сфере железнодорожного транспорта до 2025 года планируется претворить в жизнь три ключевых инфраструктурных проекта: «Достык – Мойынты», «Дарбаза – Мактаарал» и «Обводная железнодорожная линия станции Алматы». Исполнение первого проекта позволит увеличить пропускную способность и скорость перевозки на этом участке, а также существенно нарастить объем транзитных перевозок между КНР и странами Европы.

Проект «Дарбаза – Мактаарал» поз­волит сократить транзитное расстоя­ние в страны Средней Азии, обеспечить выход на Узбекистан через действую­щий пункт пропуска. Обводная железнодорожная линия станции Алматы даст возможность разгрузить Алматинский узел на 30% и сократить время доставки грузов до 24 часов.

На сегодня министерством проработаны альтернативные маршруты и коридоры перевозки экспортных и транзитных грузов, приняты оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей грузовых поставок. В частности, экспортные грузы переориентируются на латвийские порты (Лиепая, Рига, Вентспилс), а также на Транскаспийский международный транспортный маршрут. В целях развития грузоперевозок по ТМТМ планируется создание «контейнерного хаба» на базе СЭЗ «Морпорт Актау».

– На сегодняшний день по территории Казахстана проходят восемь автомобильных транзитных коридоров. В целом все они функционируют на полную мощность. По отдельным участкам ведется реконструкция, завершение которой планируется в 2030 году, – отметил министр.

О ситуации в сфере железнодорожных перевозок доложил председатель правления АО «НК «ҚТЖ» Нурлан Сау­ранбаев.

Премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд конкретных поручений руководителям госорганов и нацкомпаний. В частности, Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с национальной компанией «Қазақстан темір жолы» поручено обеспечить стабильность работы Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также принять конкурентоспособный унифицированный тариф для казах­станского бизнес-сообщества.

Кроме того, дано указание в сжатые сроки проработать вопросы перехода на максимальную контейнеризацию грузов.

МИИР совместно с министерствами – финансов, национальной экономики, а также АО «ҚТЖ» необходимо выработать меры поддержки для приобретения и обновления подвижного состава железнодорожного и морского торгового транспорта (паромов). Минфину совместно с министерствами национальной экономики, индустрии, а также фондом «Самрук-Қазына» и АО «ҚТЖ» надлежит проработать воп­росы обеспечения финансирования по осуществлению соответствую­щих проектов.

– Мининдустрии совместно с компанией «Казавтожол» надлежит по максимуму использовать строительный сезон и обеспечить открытие движения по всем запланированным восьми участкам, – подчеркнул глава Правительства.