Свежий выпуск
Алгоритмы модернизации и развития
Нургалиев Досжан
корреспондент

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрен проект Общенационального плана мероприятий по реализации приоритетных задач Послания Главы государства, а также меры по развитию транзитно-транспортного потенциала республики.

Контуры трансформации

Как доложил министр национальной экономики Алибек Куантыров, проект Общенационального плана состоит из 36 мероприятий по 10 основным направлениям, связанным с изменениями политической системы и административно-территориального деления страны, а также комплексом первоочередных антикризисных мер.

В рамках первого направления «О полномочиях Президента» преду­смотрена реализация трех мероприя­тий. В частности, в целях отхода от излишней концентрации президентских полномочий в национальное законодательство будут внесены поправки по прекращению Президентом членства в политической партии на период исполнения президентских полномочий, а также на запрет для близких родственников Главы государства на занятие должностей политических госслужащих и руководителей предприятий квазигосударственного сектора.

Предусматривается также исключение компетенции Президента по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы, а также упразднение права Главы государства снимать с должностей акимов районов, городов областного значения, городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

– Чтобы исключить возможность сращивания партийных структур с госаппаратом, предусматривается введение в законодательство положения об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета. Также устанавливается запрет на занятие должностей в филиалах политических партий акимов и их заместителей, – отметил министр.

В рамках переформатирования представительной ветви власти планируется пересмотреть порядок формирования и ряд функций Сената Парламента с соответствующими законодательными изменениями. Так, предусматривается сокращение президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов. Из них пять депутатов будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана.

Новыми законодательными изменениями Сенат наделяется правом одобрять или не одобрять законы, принимаемые Мажилисом, а также полномочиями согласования кандидатур на посты председателей Конс­титуционного совета и Высшего судебного совета. За нижней палатой закрепляется право принятия законов и преобразования Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату.

За Президентом остается право вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей, городов республиканского значения и столицы.

Новеллы избирательного процесса

В соответствии с поставленными Президентом задачами произойдет внедрение пропорционально-мажоритарной модели выборов, которая предусматривает смешанную систему формирования Мажилиса Парламента в соотношении 70⁄30. Таким образом 70% депутатов будут избираться по партийным спискам, 30% – по мажоритарной системе.

В маслихаты областей, городов рес­публиканского значения и столицы – 50% по мажоритарной системе, 50% – по партийным спискам. Выборы в маслихаты районов и городов будут проходить только по мажоритарной системе.

В рамках расширения возможностей партийной системы предусматривается упрощение процедуры регистрации политобъединений. В числе таковых мер – снижение регистрационного порога партий с 20 тыс. до 5 тыс. членов, минимальной численности региональных представительств – с 600 до 200 человек, сокращение минимальной численности инициативной группы граждан для создания партии – с 1 тыс. до 700 человек.

Намечено также увеличение срока формирования филиалов с шести месяцев до года, проведения учредительного съезда – с двух до трех месяцев.

Об усилении правозащитных институтов и СМИ

В рамках данного направления предусмотрена реализация девяти мероприятий. Так, в целях защиты фундаментальных прав граждан будет создан Конституционный суд РК.

При этом в Конституции будет рег­ламентирован статус и гарантии деятельности уполномоченного по правам человека, которого наделят правом обращения в Конституционный суд. Кроме того, планируется исключить из Основного закона смертную казнь как вид наказания. Предусматривается также установить исключительную подследственность дел о пытках за Генпрокуратурой.

В целях повышения конкурентоспособности СМИ и укрепления роли институтов гражданского общества планируется пересмотреть законодательство в области средств массовой информации с учетом интересов государства, а также запросов общества и современных тенденций развития медиасферы. В рамках этой работы будут выработаны новые механизмы усиления взаимодействия государства с гражданским сектором с целью широкого вовлечения общественных организаций и экспертов в подготовку и реализацию реформ.

В продолжение работы Национального совета общественного доверия при Президенте РК на общенациональном уровне будет создан новый институт – Ұлттық құрылтай.

Административно-территориальное устройство

Как сообщил глава МНЭ РК, в настоящее время начата работа по созданию Абайской, Жетысуской и Улытауской областей. Распоряжением Премьер-министра создана Комиссия по работе над формированием данных регионов.

Также разработан алгоритм работы по принятию Указа Президента «О некоторых вопросах административно-территориального устройства РК». Данные меры включают в себя перечень организационно-подготовительных и оперативных мероприятий.

Алибек Куантыров также отметил, что в рамках Концепции развития местного самоуправления министерством разрабатываются проекты закона «О местном самоуправлении в РК» и сопутствующего ему закона. Данные законодательные нормы пре­дусматривают разграничение функций органов местного государственного и местного самоуправления, расширение имущественных прав органов МСУ и полномочий маслихатов, а также упрощение процедур проведения госзакупок на уровне местных органов самоуправления.

Первоочередные антикризисные меры

По словам главы ведомства, проект Плана антикризисных мер разработан в целях нивелирования возникающих рисков для социально-экономической ситуации в стране.

В целом данный комплекс мер нап­равлен на решение таких задач, как обеспечение устойчивости финансовой системы, контроль и снижение инфляции, сокращение разрывов в транспортно-логистических цепочках, поддержка и стимулирование внешнеторговой деятельности и отраслей экономики, а также привлечение инвестиций.

В рамках этих мер будут обеспечиваться условия для качественного проведения посевной аграриями страны с выделением необходимого льготного объема ГСМ, а также проверки готовности сельхозтехники, запасов семян и удобрений. Кроме того, планируется подготовить новый пакет структурных реформ в экономике и сфере госуправления с учетом стратегии политической модернизации.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил ведомствам и акиматам регионов незамедлительно приступить к исполнению данного плана. При этом он напомнил о персональной ответственности каждого руководителя за качество и своевременность исполнения всех предусмотренных мероприятий.

Развитие транзитно-транспортного потенциала

Согласно докладу министра индуст­рии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, в настоящее время транспортная отрасль Казах­стана демонстрирует положительную динамику. Сохраняется рост объема грузоперевозок.

Так, за январь-февраль 2022 года объем железнодорожных грузоперевозок увеличился на 10% и составил 70,8 млн тонн, транзитные грузоперевозки возросли на 20% (4 млн тонн), контейнерные – на 12% с показателем в 174,7 тыс. ДФЭ. В текущем году предстоит довести объем грузоперевозок железнодорожным транспортом до 420 млн тонн, транзитных перевозок – до 24,5 млн тонн и транзита контейнеров – до 1 100 тыс. ДФЭ.

– На сегодня до 90% транзитных грузов перевозится железнодорожным транспортом. К 2025 году намечено довести объем транзитных перевозок до 30 миллионов тонн. Для достижения поставленной задачи министерством принимаются меры по строительству железнодорожной инфраструктуры, обновлению подвижного состава, контейнеризации грузов, развитию альтернативных маршрутов и международных транзитных коридоров, – отметил глава ведомства.

В целях увеличения пропускного потенциала «узких мест» в сфере железнодорожного транспорта до 2025 года планируется претворить в жизнь три ключевых инфраструктурных проекта: «Достык – Мойынты», «Дарбаза – Мактаарал» и «Обводная железнодорожная линия станции Алматы». Исполнение первого проекта позволит увеличить пропускную способность и скорость перевозки на этом участке, а также существенно нарастить объем транзитных перевозок между КНР и странами Европы.

Проект «Дарбаза – Мактаарал» поз­волит сократить транзитное расстоя­ние в страны Средней Азии, обеспечить выход на Узбекистан через действую­щий пункт пропуска. Обводная железнодорожная линия станции Алматы даст возможность разгрузить Алматинский узел на 30% и сократить время доставки грузов до 24 часов.

На сегодня министерством проработаны альтернативные маршруты и коридоры перевозки экспортных и транзитных грузов, приняты оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей грузовых поставок. В частности, экспортные грузы переориентируются на латвийские порты (Лиепая, Рига, Вентспилс), а также на Транскаспийский международный транспортный маршрут. В целях развития грузоперевозок по ТМТМ планируется создание «контейнерного хаба» на базе СЭЗ «Морпорт Актау».

– На сегодняшний день по территории Казахстана проходят восемь автомобильных транзитных коридоров. В целом все они функционируют на полную мощность. По отдельным участкам ведется реконструкция, завершение которой планируется в 2030 году, – отметил министр.

О ситуации в сфере железнодорожных перевозок доложил председатель правления АО «НК «ҚТЖ» Нурлан Сау­ранбаев.

Премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд конкретных поручений руководителям госорганов и нацкомпаний. В частности, Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с национальной компанией «Қазақстан темір жолы» поручено обеспечить стабильность работы Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также принять конкурентоспособный унифицированный тариф для казах­станского бизнес-сообщества.

Кроме того, дано указание в сжатые сроки проработать вопросы перехода на максимальную контейнеризацию грузов.

МИИР совместно с министерствами – финансов, национальной экономики, а также АО «ҚТЖ» необходимо выработать меры поддержки для приобретения и обновления подвижного состава железнодорожного и морского торгового транспорта (паромов). Минфину совместно с министерствами национальной экономики, индустрии, а также фондом «Самрук-Қазына» и АО «ҚТЖ» надлежит проработать воп­росы обеспечения финансирования по осуществлению соответствую­щих проектов.

– Мининдустрии совместно с компанией «Казавтожол» надлежит по максимуму использовать строительный сезон и обеспечить открытие движения по всем запланированным восьми участкам, – подчеркнул глава Правительства.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Свежий выпуск
Гонцы весны
Свежий выпуск
Даль веков Мориса Симашко
Свежий выпуск
О самом важном – без купюр
Свежий выпуск
С учетом гендера и обстоятельств
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021