Свежий выпуск Алгоритмы модернизации и развития 30 марта 2022 г. 2:38 Нургалиев Досжан корреспондент На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрен проект Общенационального плана мероприятий по реализации приоритетных задач Послания Главы государства, а также меры по развитию транзитно-транспортного потенциала республики. Контуры трансформации Как доложил министр национальной экономики Алибек Куантыров, проект Общенационального плана состоит из 36 мероприятий по 10 основным направлениям, связанным с изменениями политической системы и административно-территориального деления страны, а также комплексом первоочередных антикризисных мер. В рамках первого направления «О полномочиях Президента» предусмотрена реализация трех мероприятий. В частности, в целях отхода от излишней концентрации президентских полномочий в национальное законодательство будут внесены поправки по прекращению Президентом членства в политической партии на период исполнения президентских полномочий, а также на запрет для близких родственников Главы государства на занятие должностей политических госслужащих и руководителей предприятий квазигосударственного сектора. Предусматривается также исключение компетенции Президента по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы, а также упразднение права Главы государства снимать с должностей акимов районов, городов областного значения, городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. – Чтобы исключить возможность сращивания партийных структур с госаппаратом, предусматривается введение в законодательство положения об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета. Также устанавливается запрет на занятие должностей в филиалах политических партий акимов и их заместителей, – отметил министр. В рамках переформатирования представительной ветви власти планируется пересмотреть порядок формирования и ряд функций Сената Парламента с соответствующими законодательными изменениями. Так, предусматривается сокращение президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов. Из них пять депутатов будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана. Новыми законодательными изменениями Сенат наделяется правом одобрять или не одобрять законы, принимаемые Мажилисом, а также полномочиями согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета. За нижней палатой закрепляется право принятия законов и преобразования Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату. За Президентом остается право вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей, городов республиканского значения и столицы. Новеллы избирательного процесса В соответствии с поставленными Президентом задачами произойдет внедрение пропорционально-мажоритарной модели выборов, которая предусматривает смешанную систему формирования Мажилиса Парламента в соотношении 70⁄30. Таким образом 70% депутатов будут избираться по партийным спискам, 30% – по мажоритарной системе. В маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы – 50% по мажоритарной системе, 50% – по партийным спискам. Выборы в маслихаты районов и городов будут проходить только по мажоритарной системе. В рамках расширения возможностей партийной системы предусматривается упрощение процедуры регистрации политобъединений. В числе таковых мер – снижение регистрационного порога партий с 20 тыс. до 5 тыс. членов, минимальной численности региональных представительств – с 600 до 200 человек, сокращение минимальной численности инициативной группы граждан для создания партии – с 1 тыс. до 700 человек. Намечено также увеличение срока формирования филиалов с шести месяцев до года, проведения учредительного съезда – с двух до трех месяцев. Об усилении правозащитных институтов и СМИ В рамках данного направления предусмотрена реализация девяти мероприятий. Так, в целях защиты фундаментальных прав граждан будет создан Конституционный суд РК. При этом в Конституции будет регламентирован статус и гарантии деятельности уполномоченного по правам человека, которого наделят правом обращения в Конституционный суд. Кроме того, планируется исключить из Основного закона смертную казнь как вид наказания. Предусматривается также установить исключительную подследственность дел о пытках за Генпрокуратурой. В целях повышения конкурентоспособности СМИ и укрепления роли институтов гражданского общества планируется пересмотреть законодательство в области средств массовой информации с учетом интересов государства, а также запросов общества и современных тенденций развития медиасферы. В рамках этой работы будут выработаны новые механизмы усиления взаимодействия государства с гражданским сектором с целью широкого вовлечения общественных организаций и экспертов в подготовку и реализацию реформ. В продолжение работы Национального совета общественного доверия при Президенте РК на общенациональном уровне будет создан новый институт – Ұлттық құрылтай. Административно-территориальное устройство Как сообщил глава МНЭ РК, в настоящее время начата работа по созданию Абайской, Жетысуской и Улытауской областей. Распоряжением Премьер-министра создана Комиссия по работе над формированием данных регионов. Также разработан алгоритм работы по принятию Указа Президента «О некоторых вопросах административно-территориального устройства РК». Данные меры включают в себя перечень организационно-подготовительных и оперативных мероприятий. Алибек Куантыров также отметил, что в рамках Концепции развития местного самоуправления министерством разрабатываются проекты закона «О местном самоуправлении в РК» и сопутствующего ему закона. Данные законодательные нормы предусматривают разграничение функций органов местного государственного и местного самоуправления, расширение имущественных прав органов МСУ и полномочий маслихатов, а также упрощение процедур проведения госзакупок на уровне местных органов самоуправления. Первоочередные антикризисные меры По словам главы ведомства, проект Плана антикризисных мер разработан в целях нивелирования возникающих рисков для социально-экономической ситуации в стране. В целом данный комплекс мер направлен на решение таких задач, как обеспечение устойчивости финансовой системы, контроль и снижение инфляции, сокращение разрывов в транспортно-логистических цепочках, поддержка и стимулирование внешнеторговой деятельности и отраслей экономики, а также привлечение инвестиций. В рамках этих мер будут обеспечиваться условия для качественного проведения посевной аграриями страны с выделением необходимого льготного объема ГСМ, а также проверки готовности сельхозтехники, запасов семян и удобрений. Кроме того, планируется подготовить новый пакет структурных реформ в экономике и сфере госуправления с учетом стратегии политической модернизации. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил ведомствам и акиматам регионов незамедлительно приступить к исполнению данного плана. При этом он напомнил о персональной ответственности каждого руководителя за качество и своевременность исполнения всех предусмотренных мероприятий. Развитие транзитно-транспортного потенциала Согласно докладу министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, в настоящее время транспортная отрасль Казахстана демонстрирует положительную динамику. Сохраняется рост объема грузоперевозок. Так, за январь-февраль 2022 года объем железнодорожных грузоперевозок увеличился на 10% и составил 70,8 млн тонн, транзитные грузоперевозки возросли на 20% (4 млн тонн), контейнерные – на 12% с показателем в 174,7 тыс. ДФЭ. В текущем году предстоит довести объем грузоперевозок железнодорожным транспортом до 420 млн тонн, транзитных перевозок – до 24,5 млн тонн и транзита контейнеров – до 1 100 тыс. ДФЭ. – На сегодня до 90% транзитных грузов перевозится железнодорожным транспортом. К 2025 году намечено довести объем транзитных перевозок до 30 миллионов тонн. Для достижения поставленной задачи министерством принимаются меры по строительству железнодорожной инфраструктуры, обновлению подвижного состава, контейнеризации грузов, развитию альтернативных маршрутов и международных транзитных коридоров, – отметил глава ведомства. В целях увеличения пропускного потенциала «узких мест» в сфере железнодорожного транспорта до 2025 года планируется претворить в жизнь три ключевых инфраструктурных проекта: «Достык – Мойынты», «Дарбаза – Мактаарал» и «Обводная железнодорожная линия станции Алматы». Исполнение первого проекта позволит увеличить пропускную способность и скорость перевозки на этом участке, а также существенно нарастить объем транзитных перевозок между КНР и странами Европы. Проект «Дарбаза – Мактаарал» позволит сократить транзитное расстояние в страны Средней Азии, обеспечить выход на Узбекистан через действующий пункт пропуска. Обводная железнодорожная линия станции Алматы даст возможность разгрузить Алматинский узел на 30% и сократить время доставки грузов до 24 часов. На сегодня министерством проработаны альтернативные маршруты и коридоры перевозки экспортных и транзитных грузов, приняты оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей грузовых поставок. В частности, экспортные грузы переориентируются на латвийские порты (Лиепая, Рига, Вентспилс), а также на Транскаспийский международный транспортный маршрут. В целях развития грузоперевозок по ТМТМ планируется создание «контейнерного хаба» на базе СЭЗ «Морпорт Актау». – На сегодняшний день по территории Казахстана проходят восемь автомобильных транзитных коридоров. В целом все они функционируют на полную мощность. По отдельным участкам ведется реконструкция, завершение которой планируется в 2030 году, – отметил министр. О ситуации в сфере железнодорожных перевозок доложил председатель правления АО «НК «ҚТЖ» Нурлан Сауранбаев. Премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд конкретных поручений руководителям госорганов и нацкомпаний. В частности, Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с национальной компанией «Қазақстан темір жолы» поручено обеспечить стабильность работы Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также принять конкурентоспособный унифицированный тариф для казахстанского бизнес-сообщества. Кроме того, дано указание в сжатые сроки проработать вопросы перехода на максимальную контейнеризацию грузов. МИИР совместно с министерствами – финансов, национальной экономики, а также АО «ҚТЖ» необходимо выработать меры поддержки для приобретения и обновления подвижного состава железнодорожного и морского торгового транспорта (паромов). Минфину совместно с министерствами национальной экономики, индустрии, а также фондом «Самрук-Қазына» и АО «ҚТЖ» надлежит проработать вопросы обеспечения финансирования по осуществлению соответствующих проектов. – Мининдустрии совместно с компанией «Казавтожол» надлежит по максимуму использовать строительный сезон и обеспечить открытие движения по всем запланированным восьми участкам, – подчеркнул глава Правительства.