Алимханулы прибыл на место проведения объединительного боя за два титула

Фото: prosports.kz

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) прибыл в Розенберг (штат Техас, США), где он примет участие в объединительном поединке с обладателя титула IBF из Германии Винченцо Гуалтьери (21-7-1), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Их противостояние будет рассчитано на 12 раундов. Бой в прямом эфире покажет Qazsport, а прямая трансляция вечера бокса начнется 15 октября в 07:00 по времени Астаны.

Отмечается, что оба боксера не знают поражений, у Алимханулы 14 побед, 9 из них нокаутом. Гуалтьери выиграл 21 бой, 7 из них досрочно, еще один поединок он завершил вничью.