Алматинец Александр Тен стал чемпионом Азии по триатлону
Завершился третий соревновательный день Чемпионата Азии по триатлону в Кенджу (Южная Корея), по итогам которого алматинец Александр Тен выиграл "золото" первенства на дистанции "суперспринт" (400 м плавание, 10 км велогонки и 2,5 км бега), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации триатлона.
Воспитанник Almaty Triathlon Federation (главный тренер – Максим Мазур) завершил плавательную программу в лидирующей группе. Далее на велодистанции он смог оторваться от пелотона вместе с атлетами из Гонконга и Южной Кореи. И на завершающем, беговом, этапе 15-летний чемпион буквально вырвал победу у соперника из Южной Кореи.
Чемпионат Азии по триатлону, ставший самым результативным для атлетов РК, закончен. В копилке сборной РК две золотые медали Дарына Конысбаева и Александра Тена, две бронзовые медали Арины Шульгиной и Меирлана Искакова.
По итогам чемпионата Казахстан занял второе место в неофициальном общекомандном медальном зачете.