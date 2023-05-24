Алматинские врачи спасли пациента с 94%-ным ожогом тела – это рекорд

Общество, Здравоохранение
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По словам самих врачей, это уникальный случай.

Фото: Kazpravda.kz

Мужчину после получения обширного ожога, когда обгорело 94% поверхности тела, доставили в Городскую клиническую больницу №4 Алматы. Экстренно госпитализировали в отделение интенсивной терапии, врачи реаниматологи выхаживали Антона 20 дней. Он смог вернуться домой спустя 53 дня, на своих ногах. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazpravda.kz.

«ЧП произошло 30 марта. В моем автомобиле сел аккумулятор, и в тот момент, когда я его "прикуривал", произошла вспышка и вся одежда на мне загорелась. Это были ужасные ожоги, приходилось терпеть сильную боль, операции. Почти два месяца врачи боролись за меня, а сегодня я буквально вернулся к нормальной жизни – могу ходить, самостоятельно себя обслуживать», - рассказывает Антон.

Чуть более месяца он провел в профильном ожоговом отделении, хирурги провели операцию: некрэктомию с одномоментной аутодермопластикой. Иными словами – удалили ожоговый струп и пересадили неповрежденную кожу.

«Я бы назвал это уникальным случаем - термический ожог пламенем площадью 94% I-II-IIIа-IIIб степени головы, лица, шеи, туловища, обеих верхних и нижних конечностей. В данный момент ожоговая болезнь у пациента в стадии выздоровления», - сообщил врач-комбустиолог горбольницы № 4 Диас Даулетбеков.

В пресс-службе отметили, что Антон благодарит своих спасителей и просит опубликовать имена врачей. Это заместитель главного врача по лечебной части ГКБ №4 - Биконуров Нуржан Омарович, заведующий ОАРИТ - Даулетбеков Жандос Шымыртаевич, заведующий ожоговым отделением ГКБ №4 - Альменов Ельдос Адильханович, врач-комбустиолог - Федотов Андрей Анатольевич, врач-комбустиолог - Даулетбаев Диас Ермуханбетович, а также средний и младший медицинский персонал больницы.

Фото пресс-службы МЗ РК

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