Правонарушителя приговорили к 1 году и 1 месяцу ограничения свободы

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В столичном аэропорту житель Алматы, опоздав на рейс, повёл себя агрессивно и отказался подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, обеспечивавших общественный порядок на территории воздушной гавани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру

Следствие установило, что мужчина не только проигнорировал указания полицейских, но и допустил в их адрес оскорбительные высказывания, открыто угрожал причинением вреда здоровью. Его действия квалифицированы как преступление против представителей власти.

«В ходе судебного разбирательства государственным обвинителем были представлены неопровержимые доказательства виновности. По итогам рассмотрения суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года и 1 месяца ограничения свободы», – говорится в официальном сообщении.

Приговор суда вступил в законную силу.