Алматы, Астана и Шымкент вошли в глобальный рейтинг городов

В мире
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Дана Аменова
корреспондент

В Oxford Economics Global Cities Index 2025 Алматы находится на одном уровне с Мехико, Ханчжоу и Афинами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Алматы занял 258-е место из 1 000 — это лучший результат среди всех городов Центральной Азии. Южный мегаполис опережает Ташкент (471), Бишкек (498), и Ашхабад (623), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Exclusive.kz

В глобальном контексте Алматы находится на одном уровне с Мехико (253), Ханчжоу (254) и Афинами (255), немного уступая Висбадену (257) и обгоняя Модесто (США) — 278-е место. Особенно высоко Алматы оценивается по человеческому капиталу (64-е в мире), однако отстаёт по экологии (726) и госуправлению (613). Это типичный профиль «развивающегося мегаполиса с растущим давлением».

Алматы уже играет в лиге среднеразмерных глобальных городов, но нуждается в институциональной и экологической модернизации.

Астана расположилась на 276-й позиции — выше, чем Анкара (277), Бусан (281) и Тбилиси (318), и заметно сильнее Ташкента. Город демонстрирует хорошие оценки в экономике (261) и человеческом капитале (125), но слаб по управлению (613) и экологии (505). Это делает столицу сопоставимой с такими развивающимися административными центрами, как Лю́блин (Польша, 279) или Вальядолид (Испания, 280).

Астана близка к модели «административного хаба» с высокими интеллектуальными ресурсами.

Шымкент пока остаётся в нижнем сегменте глобального рейтинга — 534-е место. По качеству управления (693) и экологии (911) он уступает не только казахстанским коллегам, но и таким городам, как Кочабамба (Боливия, 530), Пондичерри (Индия, 532) и Куэрнавака (Мексика, 535).

Среди соседей даже Бишкек (498) и Харьков (528) имеют более сбалансированный профиль. Единственным светлым пятном остаётся человеческий капитал (292), что даёт надежду на рост при грамотной трансформации.

Шымкент — в зоне риска, но с шансом выйти на новый уровень при целевой поддержке.

Ключевые соперники Казахстана в регионе — Ташкент, Бишкек и Тбилиси, а в мире — Мехико, Ханчжоу, Анкара и Бусан. Именно в этом клубе будет вестись борьба за инвестиции, кадры и международный статус в ближайшие 10–15 лет.

#Астана #рейтинг #Алматы #Шымкент #города #Oxford Economics Global Cities Index 2025

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