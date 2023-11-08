Альянс тюркских информационных агентств создали в Стамбуле

Договор заключили в рамках Медиасаммита тюркоязычных государств
В Стамбуле создали Альянс тюркских информационных агентств. Соответствующее соглашение подписали новостные агентства Казахстана, Азербайджана, Турции, Кыргызстана и Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Договор заключили в рамках Медиасаммита тюркоязычных государств. На встрече также обсудили вопросы эффективного использования цифровых инструментов и предотвращения распространения фейков.
Руководители агентств договорились реализовать совместные проекты и обмениваться опытом.
"Мы надеемся, что саммит с участием информационных агентств братских стран поможет определить видение на ближайшее будущее. Я считаю, что создание альянса внесет большой вклад в стратегию развития "Видение тюркского мира - 2040". Сегодня быть влиятельным в сфере коммуникации, СМИ и информации – это не выбор, а обязанность", - отметил директор управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Событие также прокомментировал председатель правления АО "Казконтент" Бекзат Жусупов.
"Состоялся 10-й юбилейный саммит тюркских государств, на котором лидеры стран обсудили многие вопросы, связанные с укреплением сотрудничества. Я считаю, что сегодняшний альянс является ярким доказательством этого взаимодействия. Это часть работы, которая уже ведётся", - сказал он.