Фракция выразила полную поддержку проекту Основного закона и заявила о готовности активно включиться в его разъяснение и общественное обсуждение

В день обнародования проекта Новой Конституции в Мажилисе состоялось собрание Фракции партии AMANAT, посвященное обсуждению документа. Депутаты отметили историческую его значимость для дальнейшего устойчивого развития страны и консолидации общества, сообщает Kazpravda.kz

Открывая встречу, спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подчеркнул, что разработка нового текста Конституции велась вместе с обществом и стала логическим продолжением курса масштабных реформ Президента по построению Справедливого Казахстана.

«Новая Конституция формировалась в ходе открытого диалога с народом и отражает подлинные интересы общества. Поэтому есть все основания называть проект нового Основного закона «Народной Конституцией». Она станет прочным фундаментом устойчивого развития страны и должна стать тем фактором, который объединяет нашу нацию. Мы обязаны широко и доступно разъяснить гражданам каждую статью и каждую норму проекта новой Конституции. Партия AMANAT должна находиться в самом центре этой работы. Это важнейшая задача и наша историческая миссия», – сказал Ерлан Кошанов.

Председатель партии подчеркнул, что проект Конституции включил в себя плоды многоплановых и открытых обсуждений власти и общества на заседаниях НСОДа, Национального Курултая, АНК и отражает чаяния и устремления казахстанского народа. Поэтому в основу преамбулы проекта новой Конституции легли ценности, которые в последние годы стали близки каждому казахстанцу – Закон и порядок, Адал азамат, Таза Казахстан. Они буквально пронизывают все нормы Конституции, создавая мощный морально-правовой каркас, который станет фундаментом будущего развития страны.

Ерлан Кошанов отдельно остановился на будущем законодательном органе страны – Курултае. Согласно проекту Конституции, новый однопалатный Парламент будет наделен более сильными функциями, которые полностью перезапустят систему сдержек и противовесов между различными ветвями власти. А формирование Курултая только по партийным спискам обеспечит более широкую и ответственную представленность интересов всех страт населения.

Обновленный Курултай окончательно закрепит формулу Главы государства «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Также спикер Мажилиса обратил внимание на прогрессивность и своевременность предложения Главы государства о создании «Халық Кеңесі», которое также нашло отражение в проекте Конституции. Новый институт с правом законодательной инициативы позволит принимать выверенные государственные решения, вбирающие в себя и учитывающие все аспекты многогранного общества – этносы, конфессии, регионы. Это станет гарантом дальнейшей стабильности государства, его гармоничного развития и институционализации принципа «единство в многообразии».

Впервые в основу модернизации страны легло развитие человеческого капитала. Это говорит, что теперь все ресурсы государства будут направлены на поддержку и раскрытие потенциала граждан. Эта прогрессивная идея все эти годы проходила через все решения Президента и теперь справедливо будет закреплена на самом высоком конституционном уровне.

Далее министр юстиции Ерлан Сарсембаев подчеркнул, что проект новой Конституции впервые закрепляет переход к человекоцентричной модели государства и вводит понятие «единый народ Казахстана», который на новом уровне обеспечит консолидацию общества. Кроме того, в проекте Основного закона страны уделяется особое внимание защите персональных данных, а также чётко определяются нормы защиты прав человека при применении мер процессуального принуждения.

В ходе собрания депутаты поделились своим видением по наиболее прогрессивным новеллам проекта Новой Конституции.

Бакытжан Базарбек остановился на важности внедрения пропорциональной избирательной системы, поскольку она повышает ответственность политиков перед избирателями.

Кайрат Балабиев рассказал, что принцип «Закон и порядок» начинается не с наказания, а с воспитания в семье и формирования культуры нетерпимости к насилию и правонарушениям.

Снежанна Имашева отметила, что проект новой Конституции впервые закрепляет человека и его права как безусловный приоритет государства на уровне Основного закона.

Юлия Кучинская подчеркнула, что новая Конституция формирует зрелую модель гражданского патриотизма, основанную не на лозунгах, а на участии, ответственности и реальных инструментах влияния.

Нуртай Сабильянов акцентировал, что однопалатный Парламент – это прежде всего скорость принятия решений, прозрачная ответственность и доверие общества к власти.

Нартай Сарсенгалиев отметил, что закрепление науки, образования и инноваций в Конституции означает признание человеческого капитала на практике главным богатством страны.

Никита Шаталов пояснил, что институт вице-президента с парламентским одобрением создает новую архитектуру устойчивости и предсказуемости вертикали власти.

Все депутаты Фракции отметили высокую значимость предстоящих масштабных конституционных преобразований и поддержали проект Новой Конституции.