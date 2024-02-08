Амбулаторные услуги подорожали на 14% за год

По итогам декабря 2023 года цены на амбулаторные услуги выросли на 1,1% за месяц и на 13,6% за год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

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Как отмечают аналитики, в месячной динамике услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали на заметные 5,8%, первичный прием у врача — на 0,5%, услуги медлабораторий и рентгеновских кабинетов — на 0,7%, стоматологические услуги — на 0,9%.

В годовой динамике цены на первичный приём у врача увеличились на 19,1%, на услуги врачей-специалистов в амбулаториях — на 18,3%, на услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов — на 12,4%, на стоматологические услуги — на 11,4%.

В третьем квартале прошлого года объём услуг в области здравоохранения в РК составил 737,9 млрд тг — на 16% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

Больше всего услуг традиционно оказали за счёт бюджета: на 541,9 млрд тг, плюс 15,8% за год. Объем услуг, оказанных за счёт населения, вырос на 25,9% за год, до 127,9 млрд тг, за счёт предприятий — на 2,5%, до 68,1 млрд тг.

В региональном разрезе больше всего услуг в секторе было оказано в густонаселенном и сосредотачивающем множество республиканских центров Алматы: 138,6 млрд тг — на 0,8% меньше, чем годом ранее. Далее идет еще один медицинский хаб республики, Астана (117,2 млрд тг, плюс 19,6%), следом — Карагандинская область (43,4 млрд тг, плюс 16,2%). Меньше всего услуг в области здравоохранения оказали в Улытауской (6,5 млрд тг), Жетысуской (16,9 млрд тг) и Абайской (18,1 млрд тг) областях, добавили авторы исследования.

Напомним, что вчера, в ходе расширенного заседания правительства глава, государства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал систему соцмедстрахования.