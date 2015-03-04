Американский военный спутник взорвался на орбите

Американский метеорологический спутник DMSP-F13, входивший в систему прогнозирования погоды для нужд военных США, взорвался на орбите из-за перегрева, вызванного неполадками в его системе энергообеспечения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
По сведениям представителей Военно-воздушных сил США, операторы зафиксировали резкий скачок температуры в энергоблоках аппарата и отключили некоторые из его систем, в итоге спутник потерял возможность менять свое месторасположение. После этого он взорвался, в результате образовались 43 обломка, которые стали космическим мусором.
"В сущности, возраст аппарата составлял 20 лет, по всей видимости, произошедшее связанно с неполадками в энергосистеме", – указал представитель ВВС Энди Роук.
DMSP-F13 был запущен в 1995 году в соответствии с Военной метеорологической спутниковой программой и являлся элементом системы из семи космических аппаратов. Спутники предназначались, в частности, для того, чтобы собирать информацию об атмосфере, океанах и солнечной активности. Эти данные использовались при подготовке прогнозов погоды для нужд американских военных.
В 2004 году взорвался другой аппарат из данной метеорологический системы – DMSP-F11. В результате образовалось 56 фрагментов космического мусора.
По сведениям представителей Военно-воздушных сил США, операторы зафиксировали резкий скачок температуры в энергоблоках аппарата и отключили некоторые из его систем, в итоге спутник потерял возможность менять свое месторасположение. После этого он взорвался, в результате образовались 43 обломка, которые стали космическим мусором.
"В сущности, возраст аппарата составлял 20 лет, по всей видимости, произошедшее связанно с неполадками в энергосистеме", – указал представитель ВВС Энди Роук.
DMSP-F13 был запущен в 1995 году в соответствии с Военной метеорологической спутниковой программой и являлся элементом системы из семи космических аппаратов. Спутники предназначались, в частности, для того, чтобы собирать информацию об атмосфере, океанах и солнечной активности. Эти данные использовались при подготовке прогнозов погоды для нужд американских военных.
В 2004 году взорвался другой аппарат из данной метеорологический системы – DMSP-F11. В результате образовалось 56 фрагментов космического мусора.