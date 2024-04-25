Мобильное приложение для владельцев сельхозживотных разработали в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным МСХ, с июля текущего года в пилотном режиме будет запущено мобильное приложение TortTulik для владельцев сельхозживотных, разработанное Минсельхозом совместно с аналитическим центром экономической политики в АПК, сообщает Kazpravda.kz.

Приложение поможет расширить базу сельхозживотных, каждый владелец животного сможет провести инвентаризацию своего поголовья. Благодаря этому у ветврачей будет возможность своевременно и в полном объеме проводить ветеринарно-профилактические мероприятия.

Новинка работает на смартфоне в онлайн режиме. Через программу также можно будет получить ветеринарный паспорт, замену бирки при утере, снятие животного с учета после убоя, продажу животного внутри одного КАТО и в будущем совершить процедуры купли-продажи скота между областями.

«TortTulik станет для сельчан своего рода информационным хабом. Приложение содержит функции рассылки последних новостей отрасли, уведомления о предстоящей вакцинации и многое другое. Пока TortTulik будет доступен для скачивания в Android Playmarket, позже разработчики адаптируют приложение и для смартфонов на iOS», — рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что потенциальными пользователями мобильной программы станут 1,5 млн владельцев скота по всей стране.

По мере обновления приложения будет внедряться раздел для покупателей мяса. Во вкладке sogym.kz казахстанцы смогут заказать тушу, прошедшую ветеринарный контроль животного, напрямую у сельхозтоваропроизводителя.

Кроме того, в рамках пилотного проекта проанализируют все отзывы пользователей для улучшения мобильной программы до запуска рабочей версии.