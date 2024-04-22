Telegram стал самым скачиваемым приложением для Android в Китае

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил основатель мессенджера Павел Дуров

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В сообщении Дурова говорится, что по данным Google Play, Telegram — самое загружаемое мобильное приложение в Китае для Android. И это несмотря на то, что для доступа к Telegram в Китае требуется VPN, и китайцы этим пользуются.

«На прошлой неделе Китай заставил Apple удалить такие приложения, как Telegram, из своего китайского App Store. Мы не заметили никакого снижения количества загрузок из Китая — и я не думаю, что Telegram был главной целью этого изменения. Это был шаг против самой Apple: китайские власти заставляют все больше своих граждан переходить с iPhone на Android-смартфоны производства китайских компаний, таких как Xiaomi», - отметил основатель мессенджера.

По его словам, в отличие от iPhone, большинство телефонов Android позволяют загружать неопубликованные приложения за пределами магазинов приложений — например, прямую версию Telegram (https://telegram.org/android), — поэтому все больше пользователей из Китая перейдут на Android.

Павел Дуров добавил, что «Apple в очередной раз выстрелила себе в ногу», говоря о политике загрузки приложений только из App Store. В результате этих изменений доля рынка iPhone в Китае будет продолжать сокращаться, отметил он.

#Китай #Telegram #Android #Дуров

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