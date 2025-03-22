Анастасия Городко стала третьей на ЧМ по фристайл-могулу
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Спортсменка успешно выступила в параллельном старте, передает Kazpravda.kz
Казахстанка Анастасия Городко стала третьей на чемпионате мира по фристайл-могулу, который в эти дни проходит в Энгадине (Швейцария).
Спортсменка успешно выступила в параллельном могуле.
Городко в заезде за бронзовую медаль оказалась сильнее Кайли Кариотис (США).
Победу одержала Джейлин Кауф (США). Второе место осталось за Тесс Джонсон (США).
Анастасия Городко во второй раз в карьере поднялась на третью ступень пьедестала взрослого ЧМ.
Отметим, что данная дисциплина включена в программу Олимпийских игр-2026.