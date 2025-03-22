Анастасия Городко стала третьей на ЧМ по фристайл-могулу

Фото: НОК Казахстана

Казахстанка Анастасия Городко стала третьей на чемпионате мира по фристайл-могулу, который в эти дни проходит в Энгадине (Швейцария).

Спортсменка успешно выступила в параллельном могуле.

Городко в заезде за бронзовую медаль оказалась сильнее Кайли Кариотис (США).

Победу одержала Джейлин Кауф (США). Второе место осталось за Тесс Джонсон (США).

Анастасия Городко во второй раз в карьере поднялась на третью ступень пьедестала взрослого ЧМ.

Отметим, что данная дисциплина включена в программу Олимпийских игр-2026.