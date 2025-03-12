Анастасия Городко вошла в десятку лучших на этапе Кубка мира по фристайл-могулу
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В Ливиньо (Италия) в рамках этапа Кубка мира состоялись соревнования по фристайл-могулу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Лучший результат в команде Казахстана показала Анастасия Городко. Спортсменка завершила выступление на десятом месте. Юлия Галышева стала 12-й.
В мужских соревнованиях нашу страну представлял Павел Колмаков. Могулист в итоговом протоколе расположился на 13-й строчке.
Добавим, что 12 марта медали будут разыграны в параллельном могуле.