Анастасия Городко вошла в десятку лучших на этапе Кубка мира по фристайл-могулу

Спорт
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В Ливиньо (Италия) в рамках этапа Кубка мира состоялись соревнования по фристайл-могулу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

Лучший результат в команде Казахстана показала Анастасия Городко. Спортсменка завершила выступление на десятом месте. Юлия Галышева стала 12-й.

В мужских соревнованиях нашу страну представлял Павел Колмаков. Могулист в итоговом протоколе расположился на 13-й строчке.

Добавим, что 12 марта медали будут разыграны в параллельном могуле.

#Спорт #Анастасия Городко

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