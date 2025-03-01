Анастасия Городко завоевала «бронзу» по фристайл-могулу на этапе Кубка мира

В малом финале она оказалась сильнее американки Тесс Джонсон, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Анастасия Городко завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Алматы.

Спортсменка финишировала третьей в параллельном могуле. В малом финале она оказалась сильнее американки Тесс Джонсон.

Отметим, что в четвертьфинале Городко выиграла у соотечественницы Юлии Галышевой. В 1/2 финала она уступила Джейлин Кауф (США), которая в итоге стала победительницей.

Второе место заняла Рино Янагимото (Япония).