Анастасия Городко завоевала «бронзу» по фристайл-могулу на этапе Кубка мира
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В малом финале она оказалась сильнее американки Тесс Джонсон, передает Kazpravda.kz
Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Анастасия Городко завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Алматы.
Спортсменка финишировала третьей в параллельном могуле. В малом финале она оказалась сильнее американки Тесс Джонсон.
Отметим, что в четвертьфинале Городко выиграла у соотечественницы Юлии Галышевой. В 1/2 финала она уступила Джейлин Кауф (США), которая в итоге стала победительницей.
Второе место заняла Рино Янагимото (Япония).