Анастасия Городко завоевала «золото» юниорского ЧМ по фристайлу-могул

Она опередила двух японских спортсменок, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

Казахстанка Анастасия Городко стала победительницей юниорского чемпионата мира по фристайлу-могул в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия), сообщает Olympic.kz.

В финале Настя набрала71,89 балла, что и принесло ей золотую медаль.

Второй на ЧМ стала японка Марин Ито – 71,35. Замкнула тройку лучших Юма Тагучи (Япония) – 69,96.

На ЧМ в 2022 году Городко взяла три награды. Она выиграла соревнования в параллельном могуле, а также стала второй в индивидуальных зачете и в командном миксе.