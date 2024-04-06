Анастасия Городко завоевала «золото» юниорского ЧМ по фристайлу-могул

Спорт
3

Она опередила двух японских спортсменок, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

Казахстанка Анастасия Городко стала победительницей юниорского чемпионата мира по фристайлу-могул в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия), сообщает Olympic.kz.

В финале Настя набрала71,89 балла, что и принесло ей золотую медаль.

Второй на ЧМ стала японка Марин Ито – 71,35. Замкнула тройку лучших Юма Тагучи (Япония) – 69,96.

На ЧМ в 2022 году Городко взяла три награды. Она выиграла соревнования в параллельном могуле, а также стала второй в индивидуальных зачете и в командном миксе.

#фристайл #чемпионат мира #Анастасия Городко

Популярное

Все
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК
Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахстане
Более 3,3 тыс. квартир предоставят очередникам в столице в 2024 году
Реализацию инвестпроектов в РК глава МИД обсудил с китайским бизнесом
«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД Китая
Годовая инфляция замедлилась в Казахстане
Воздушный удар по Сирии: близ Алеппо погибли около 40 человек
Торехан Сабырхан не сможет поехать на Олимпиаду из-за юного возраста
Деньги на строительство детской больницы расхитили в Костанае
Miami Open: определились финалисты у мужчин
Касым-Жомарт Токаев проведет совещание в связи с паводками
Абиба Абужакынова – бронзовый призер турнира Grand Slam
Вопросы развития системы местного самоуправления обсудили сенаторы
Паводок: Токаев подверг резкой критике правительство и акимов за халатность и непрофессионализм
Большая вода: спасено и эвакуировано более 7,7 тыс. человек
Паводок: на границе с РФ образовались пробки
Эксперт о паводке: Это естественное явление, происходящее во всем мире
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Идите в театр, и будет вам счастье
Ему ребята верят
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник

Читайте также

Асу Алмабаев: Буду драться с любым, кого назначит UFC
Венгрия начала подготовку к 5-м Всемирным играм кочевников
Благодаря спецпроекту дети из аулов могут заниматься любимо…
Казахские военные намерены водрузить государственный Флаг н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]