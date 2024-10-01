Ансамбль песни и танца Нацгвардии МВД РК поздравил пожилых людей с праздником

Ансамбль песни и танца Национальной гвардии совместно с акиматом Нуринского района организовал праздничный концерт, посвященный Дню пожилых людей в Астане. Вышедшие на сцену гвардейцы были радушно встречены жителями города и получили благословение от старцев

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Праздничное мероприятие прошло в парке «Астаналық» при поддержке акимата района Нура города Астаны. Впервые на сцене выступил военный Ансамбль Национальной гвардии МВД РК. Солисты Ансамбля исполнили песню «Ұлттың ұланымыз», а танцоры восхитили зрителей танцем «Шалкыма». Когда солист военного Ансамбля Бауыржан Тургынбаев исполнил песню «Дорогие мои, старики!», зрители поддались чувствам. А дуэт солистов Айбека Рымгали и Айнур Даулетбаевой порадовали пожилых людей, исполнив народные песни на национальном инструменте - домбра. Продолжили цикл веселых песен лауреат нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі» Гайни Жумашева и Дихан Ильяшев, которые заставили зрителей вспомнить свою молодость на танцполе. На мероприятии также выступили артисты микрорайона «Уркер» акимата Нуринского района города Астаны. Кроме того, отдельная Рота почетного караула воинской части 5573 удивила собравшихся дефиле с боевым оружием.

- Сегодняшнее мероприятие прошло при поддержке акимата столичного района Нура с участием военного Ансамбля Национальной гвардии МВД РК. На концерт были приглашены ансамбль «Парасат» и детский хор «Балауса». Думаю, зрителям понравилась концертная программа, которую мы исполнили. Желаю нашим пенсионерам долгих лет жизни и семейного благополучия! - сказал председатель Совета ветеранов воинской части 5573 подполковник запаса Абай Дисенбеков.

Концертная программа действительно понравилась зрителям, на протяжении пары часов они наслаждались концертными номерами под открытым небом.

- Благодарю военнослужащих Ансамбля Национальной гвардии, сотрудников Нуринского акимата и Дома культуры микрорайона Уркер, которые проявили к нам уважение и устроили данное мероприятие. Сегодня они подарили нам незабываемые эмоции. Уважать старших и почитать их опыт это наша народная традиция, передаваемая из поколения в поколение от наших предков, - отметил член Совета судей столицы Отеген Айшуаков.

Концертная программа завершилась исполнением песни «Атамекен» Ескендира Хасангалиева - визитной карточкой Ансамбля песни и танца Национальной гвардии. Зрители выражали свой восторг бурными аплодисментами и словами благодарности.