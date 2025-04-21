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В ближайшее время в Караганде начнется суд над руководителем территориального департамента Комитета государственного имущества и приватизации и его подчиненным, передает корреспондент Kazpravda.kz

Антикоррупционная служба завершила расследование в отношении двух чиновников. Им предъявлено обвинение во взяточничестве и хищении бюджетных средств. Об этом сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области Сергей Перов.

«Руководитель департамента подозревается в получении от предпринимателя взятки в размере 1 миллиона тенге за подписание акта выполненных работ, - пояснил Сергей Перов. – Кроме того, он и его подчиненный обвиняются в хищении бюджетных средств в группе лиц путем необоснованного перечисления заработной платы, премий и командировочных расходов на сумму 2,5 миллиона тенге на счета фиктивно трудоустроенных работников».

Фамилии госслужащего и его подчиненного до начала судебного разбирательства не оглашаются.

Руководитель карагандинского Антикора добавил, что с начала 2025 года в регионе зарегистрировано восемь уголовных правонарушений. Расследование по одному делу уже завершено.

В целом же работа антикоррупционной службы направлена то, чтобы предупредить коррупционные преступления, а не ждать негативных последствий от их совершения.