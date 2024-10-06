Айдос Сарым - о референдуме: Апелляция к народу – сильный инструмент

Проведение референдумов по важным и общественно значимым вопросам повысит политическую культуру казахстанцев. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Айдос Сарым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz
Мажилисмен проголосовал на одном из столичных участков.
«Президент сказал, что все большие, крупные исторические решения нужно принимать вместе с обществом, работая с обществом, согласовывая с обществом. Думаю, что это будет в целом повышать и нашу политическую культуру, демократические институты развивать, потому что непосредственно апелляция к народу – это сильный инструмент. Думаю, может быть, не так часто, как в Швейцарии, но он должен быть, он должен присутствовать в нашей жизни, это тоже наша школа демократии», – заключил политолог.
Как сообщалось ранее, на 16.00 часов 6 октября бюллетени получили 57,68 % от общего количества граждан, включенных в списки.