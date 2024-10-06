Айдос Сарым - о референдуме: Апелляция к народу – сильный инструмент

Мажилисмен проголосовал на одном из столичных участков.

«Президент сказал, что все большие, крупные исторические решения нужно принимать вместе с обществом, работая с обществом, согласовывая с обществом. Думаю, что это будет в целом повышать и нашу политическую культуру, демократические институты развивать, потому что непосредственно апелляция к народу – это сильный инструмент. Думаю, может быть, не так часто, как в Швейцарии, но он должен быть, он должен присутствовать в нашей жизни, это тоже наша школа демократии», – заключил политолог.