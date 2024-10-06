Айдос Сарым - о референдуме: Апелляция к народу – сильный инструмент

Референдум
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Дана Аменова
корреспондент

Проведение референдумов по важным и общественно значимым вопросам повысит политическую культуру казахстанцев. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Айдос Сарым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz  

Фото: telegram.org/k/#@aidossarym

Мажилисмен проголосовал на одном из столичных участков.

«Президент сказал, что все большие, крупные исторические решения нужно принимать вместе с обществом, работая с обществом, согласовывая с обществом. Думаю, что это будет в целом повышать и нашу политическую культуру, демократические институты развивать, потому что непосредственно апелляция к народу – это сильный инструмент. Думаю, может быть, не так часто, как в Швейцарии, но он должен быть, он должен присутствовать в нашей жизни, это тоже наша школа демократии», – заключил политолог. 

Как сообщалось ранее, на 16.00 часов 6 октября бюллетени получили 57,68 % от общего количества граждан, включенных в списки.

#мажилисмен #референдум #Айдос Сарым

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