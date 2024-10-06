На референдуме по строительству АЭС проголосовало 57,68% избирателей

Референдум
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Дана Аменова
корреспондент

Центризбирком сообщил о явке граждан по состоянию на 16.00, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 16.00 часов 6 октября 2024 года бюллетени получили 57,68 % от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:
1. по области Абай – 58,12 %
2. по Акмолинской области – 63,50 %
3. по Актюбинской области – 68,41 %
4. по Алматинской области – 64,09 %
5. по Атырауской области – 56,61 %
6. по Западно-Казахстанской области – 60,82 %
7. по Жамбылской области – 53,58 %
8. по области Жетiсу – 58,86 %
9. по Карагандинской области – 62,86 %
10. по Костанайской области – 67,57 %
11. по Кызылординской области – 76,15 %
12. по Мангистауской области – 47,70 %
13. по Павлодарской области – 58,70 %
14. по Северо-Казахстанской области – 60,15 %
15. по Туркестанский области – 70,73 %
16. по области Ұлытау – 63,85 %
17. по Восточно-Казахстанской области – 68,33%
18. по г. Астана – 46,30 %
19. по г. Алматы – 20,57 %
20. по г. Шымкент – 66,48 %

Вместе с тем сообщаем, что в 16.00 по времени Астаны открылись участки референдума в городах Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава.

Следующая оперативная информация будет представлена в 18.05 часов.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит всенародное голосование по строительству атомной электростанции (АЭС).

На голосование вынесен главный вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Для казахстанцев будут доступны два варианта ответа — «Да, согласен» и «Нет, не согласен». Бюллетени напечатаны на двух языках — казахском и русском.

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования. Всего, по закону о республиканском референдуме, сегодня в голосовании могут принять участие 12 244 683 человека.

#голосование #избиратели #АЭС #референдум

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