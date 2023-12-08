Арестован глава департамента экологии ВКО

Он подозревается в неоднократном получении взяток

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Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных во взаимодействии с ДКНБ, изобличен руководитель областного департамента экологии, сообщает Kazpravda.kz.

По информации Антикора, он подозревается в неоднократном получении взяток от субъектов предпринимательства за общее покровительство и согласование разрешения на эмиссию в окружающую среду при разведке твердых полезных ископаемых.

С санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу.

Досудебное расследование продолжается, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что заместителя главы департамента экологии ВКО арестовали за взятку.