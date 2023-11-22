Заместителя главы департамента экологии ВКО арестовали за взятку

Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области во взаимодействии с департаментом КНБ и прокуратурой по результатам негласных следственных действий изобличен заместитель руководителя областного департамента экологии, сообщает Kazpravda.kz.

"Он подозревается в получении взятки в крупном размере за непривлечение к административной ответственности по ст. 328 ч. 4 КоАП РК (Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду) у одного из предприятий региона", - проинформировали в Антикоре.