Арестован подозреваемый в убийстве актауского полицейского

Специализированным следственным судом города Актау сегодня, 5 августа, было рассмотрено ходатайство следователя о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого в убийстве полицейского, сообщает Kazpravda.kz.

"Постановлением следственного суда данное ходатайство удовлетворено, в отношении подозреваемого Ж. санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на два месяца", - проинформировали в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Напомним, в ночь со 2 на 3 августа в 17-ом микрорайоне Актау сотрудник полиции получил ножевое ранение, от которого позже скончался в больнице, не приходя в сознание. Погибший являлся участковым инспектором полиции по делам несовершеннолетних отделения ювенальной полиции МПС УП Актау. В органах работал с 2016 года. С 22 июля находился в отпуске.