Полицейского убили в Актау

Полицейского убили в городе Актау. Трагедия произошла в ночь на 3 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.

Как сообщили очевидцы, в ночь со 2 на 3 августа в 17-ом микрорайоне сотрудник полиции получил ножевое ранение, от которого позже скончался в больнице.

В Департаменте полиции подтвердили данный факт. В ведомстве сообщили, что в 03:50 в дежурную часть поступила информация, что со двора дома в 17-ом микрорайоне каретой скорой помощи в Мангистаускую областную больницу был доставлен 26-летний молодой человек с ножевым ранением в области шеи. Не приходя в сознание, он скончался в реанимационном отделении.

Погибшим оказался сотрудник полиции, находящийся в отпуске.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 27-летний подозреваемый.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 1 уголовной статьи «Убийство».

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведётся расследование.