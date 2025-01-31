АРРФР предостерегло розничных инвесторов

В Казахстане с 31 января установлены законодательные ограничения для приобретения сложных финансовых инструментов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

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Директор департамента рынка ценных бумаг АРРФР Айдын Даулетбақ проинформировал о финансовых инструментах, разрешенных к приобретению только квалифицированными инвесторами 31 января 2025 года.

Для защиты инвесторов от возможных убытков при инвестировании на рынке ценных бумаг установлены законодательные ограничения. Теперь приобретение сложных финансовых инструментов разрешено приобретать только квалифицированным инвесторам.

Согласно поправкам, в перечень финансовых инструментов входят производные ценные бумаги и/или иные производные финансовые инструменты, а также инструменты, в условиях выпуска которых предусмотрено, что они не предназначены для розничных инвесторов. Данные ограничения охватывают в том числе глобальные депозитарные расписки.

«Депозитарная расписка – это производная ценная бумага, которая удостоверяет право на владение определенным количеством иностранных акций, которые хранятся в банке кастодиане или в депозитарной организации. Кроме того, депозитарные расписки могут иметь некоторые отличия от базового актива в части прав голоса на общем собрании акционеров, по получению дивидендов и их налогообложению, а также по применимому законодательству в отношении них», – пояснил спикер.

Депозитарные расписки требуют определенных знаний от розничных инвесторов для полного понимания рисков, связанных с инвестированием в них, то есть иметь статус квалифицированного инвестора, который присваивается брокером.

Для получения статуса квалифицированного инвестора физлицо должно соответствовать одному или нескольким из следующих требований: наличие высшего образования в области финансов и экономики, сертификатов CFA, FRMC, CIIA, иметь трудовой стаж в сфере инвестиции либо обладать активами в размере не менее 8 500 МРП (порядка 30 млн. тенге), либо иметь опыт по торговле финансовыми инструментами (не менее 50 сделок за последние 12 месяцев).

«В случае если инвестор не соответствует указанным требованиям, то его могут признать квалифицированным как в отношении всего перечня финансовых инструментов, так и по отдельным видам финансовых инструментов после прохождения тестирования. При этом в рамках тестирования брокер должен проверить, насколько инвестор понимает риски, связанные с тем или иным финансовым инструментом», – отметил Айдын Даулетбақ.

Если инвестор не набрал нужное количество правильных ответов, то он сможет приобрести сложные финансовые инструменты, только после ознакомления и подписания уведомления брокера об имеющихся рисках инвестирования.

Данные условия для получения статуса квалифицированного инвестора, не распространяются на юрлица.