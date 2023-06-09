АрселорМиттал Темиртау заплатит свыше 1 млрд тенге за загрязнение воздуха

После проверки экологов АО «АрселорМиттал Темиртау» заплатит свыше 1 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Facebook Департамента экологии по Карагандинской области.

Фото: пресс-служба Департамента экологии по Карагандинской области

Департамент экологии по Карагандинской области в сентябре – ноябре 2022 года провел внеплановую проверку всех цехов АО «АрселорМиттал Темиртау» и выявил ряд грубых нарушений.

В частности, превышение установленных нормативов предельно-допустимых выбросов зафиксированы в таких цехах, как коксовый, ТЭЦ-2, агломерационный, доменный, листопрокатный №№2 и 3, обжига извести.

На АМТ был наложен административный штраф в 1 207 287 661 тенге.

По решению суда города Темиртау компания заплатит эту сумму в рассрочку в 3 этапа до 15 августа этого года.