Ашимбаев предложил Шакиеву создать двустороннюю рабочую группу для обсуждения водных проблем

Международное сотрудничество, Сенат
1273
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил председатель Сената, важно совместными усилиями содействовать решению проблем водного обеспечения.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Глава Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Шакиевым, прибывшим в Казахстан с официальным визитом. Собеседники обсудили перспективы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества и расширения партнерства между странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что Кыргызстан является одним из ключевых партнеров Казахстана в Центральной Азии. За 30 лет установления дипломатических отношений, как отметил председатель палаты, сформирована прочная договорно-правовая база, охватывающая более 150 договоров и соглашений в различных сферах.

«Между нашими странами выстроены отношения, основанные на взаимном уважении и добрососедстве. Тесное сотрудничество и дружественное взаимодействие, налаженное главами двух государств, продолжаются и по линии межпарламентского взаимодействия. В Сенате сформирована группа сотрудничества с Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. Сенат Парламента продолжит системную работу по укреплению межпарламентского сотрудничества с братским Кыргызстаном», – подчеркнул Маулен Ашимбаев и ознакомил собеседника с ходом реализации реформ, проводимых в стране по инициативе главы государства.

Нурланбек Шакиев со своей стороны высоко оценил значение происходящих в Казахстане политических и экономических преобразований и отметил важность поступательного развития взаимоотношений между двумя государствами.

«Между Кыргызстаном и Казахстаном отсутствуют какие-либо экономические и политические разногласия. Напротив, мы братские народы, живущие бок о бок уже долгое время, которые всегда поддерживают друг друга. Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев активно содействуют дальнейшему укреплению взаимоотношений между двумя государствами, в том числе на межпарламентском уровне», - сказал председатель Жогорку Кенеша.

Одной из главных тем встречи стало содействие парламентариев укреплению сотрудничества по управлению водными ресурсами, о важности которой в ходе международного форума в Астане, в том числе, высказался и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Вместе с тем, председатель Сената выразил заинтересованность в обмене опытом законотворческой работы, учитывая принятый Кыргызстаном Водный кодекс, и предложил создать двустороннюю рабочую группу для обсуждения актуальных вопросов в этом направлении.

«Водная проблема особенно актуальна для нашего региона. В этой связи важно совместными усилиями содействовать решению проблем водного обеспечения. Учитывая наши добрососедские и союзнические отношения, важно поддерживать открытый и конструктивный диалог по этим вопросам», – сказал Маулен Ашимбаев.

Собеседники также рассмотрели вопросы усиления межрегионального взаимодействия, наращивания торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами.

В рамках визита парламентской делегации Кыргызстана в Казахстан также запланирован ряд встреч с руководством страны, членами Ассамблеи народа Казахстана и другие мероприятия, добавили в пресс-службе Сената.

#переговоры #сотрудничество #Сенат #обсуждение #проблемы #Кыргызстан #вода #Ашимбаев

Популярное

Все
Бакытбек Сыдыков сменил Руслана Шпекбаева на посту замминистра обороны
Около 60 человек оказались в больнице с отравлением в Кентау
Центр "Сарайшык" открыли для министра и снова закрыли в Атырауской области
Семерых патрульных из Алматы и Алматинской области подозревают во взяточничестве
Создание научного центра обсудил Водный совет Казахстана
Назначен новый вице-министр информации и общественного развития РК
Объявлены дата боя и следующий соперник Шавката Рахмонова
Нурсултан Назарбаев утратил очередной статус
Еще пять автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане
Труп мужчины нашли возле здания полиции в СКО
Сенат избрал пять судей Верховного суда РК
Казахстанцы снова смогут летать в Уфу прямым рейсом из Астаны
Какая сезонная работа разрешена иностранцам в Казахстане
Серьезные нарушения выявила прокуратура в спортшколах Петропавловска
Шесть медалей завоевали казахстанские школьники на международной олимпиаде по математике
Федерация пообещала поддержку в воспитании сына тяжелоатлета Седова
Водитель на скорости врезался в бетонную опору LRT в Астане
Крупное онлайн-казино с доходом свыше 3 млрд тенге накрыли в Казахстане
Возврат незаконных активов узаконил Сенат
Собственники онлайн-платформ будут обязаны уведомлять правоохранителей о противоправном контенте
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Звезда Сагадата Нурмагамбетова
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Село городского масштаба
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Новый документ на жильё появится  в Казахстане
От слов к действиям
Более шестисот ребят прошли «боевое крещение» на военно-патриотическом сборе «Айбын», который состоялся в учебном центре «Спасск» Карагандинской области
Авиапарк МЧС будет обслуживаться по европейскому образцу
Страсти вокруг бюджета
Блогер, популяризатор изучения казахского языка Александра Мыскина мечтает о том, чтобы клубы разговорного языка «Үйде сөйле» появились во всех дворах страны
Госсоветнику рассказали о проблемах Института археологии имени Маргулана
Новые задачи для экспертного сообщества
О чем мечтает наш народ?
Газ взорвался на заправке в ВКО, есть пострадавшие
Увеличение взаимной торговли обсудили главы правительств Казахстана и Грузии
Алматинку парализовало после удара мужчины на улице
Более 5 тысяч преподавателей колледжей обучатся в Центре педагогического мастерства
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Роль истории в жизни общества
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Тернистый путь к знаниям
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Высокая миссия зергера
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция

Читайте также

Втрое увеличат количество авиарейсов Казахстан и Люксембург…
Нурсултан Назарбаев утратил очередной статус
Специальный правовой режим будет действовать на территории …
Собственники онлайн-платформ будут обязаны уведомлять право…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]