Ашимбаев принял участие в церемонии прощания с Омирбеком Байгелди

Сенат, Парламент
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Законы, принятые в период его работы в Сенате, всемерно способствовали укреплению государственности и независимости Казахстана, отметил Маулен Ашимбаев, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат РК

Спикер Сената Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии прощания с государственным и общественным деятелем, первым главой Сената, кавалером ордена «Отан», академиком Омирбеком Байгелди.

На гражданскую панихиду, которая состоялась во Дворце мира и согласия в Астане, прибыли его родственники, друзья, коллеги и соратники.

Спикер Сената почтил память выдающегося государственного и общественного деятеля и зачитал телеграмму соболезнования президента страны Касым-Жомарта Токаева.

«Омирбек Байгелдиулы был выдающейся личностью, стоявшей у истоков обретения суверенитета нашей страной, гражданином, отдававшим все свои силы во благо развития нашей Родины. Он внес большой вклад в становление парламента Республики Казахстан. Благодаря своему богатому жизненному опыту и исключительным человеческим качествам он снискал уважение в обществе. Имя и светлый образ Омирбека Байгелдиулы, который оставил яркий след в истории страны, навсегда останутся в нашей памяти», – говорится в телеграмме.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что Омирбек Байгелди был многогранной личностью и профессионалом своего дела с твердой гражданской позицией. Он внес значительный вклад в развитие парламентаризма в нашей стране. Законы, принятые в период его работы в Сенате, всемерно способствовали укреплению государственности и независимости Казахстана. Председатель палаты подчеркнул, что жизненный путь Омирбека Байгелди является примером патриотизма и служения стране.

Участие в траурной церемонии также приняли спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, заместитель премьера-министра Тамара Дуйсенова, аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, депутаты обеих палат парламента, государственные деятели, представители общественности и СМИ.

Омирбек Байгелди проработал в Сенате более 16 лет. Был депутатом палаты первого, второго, третьего и четвертого созывов.

Омирбек Байгелди будет похоронен в Национальном пантеоне близ Астаны, где покоятся выдающиеся деятели государства, науки, культуры, а также лица, внесшие значимый вклад в развитие Казахстана.

#Сенат #Маулен Ашимбаев #похороны #Омирбек Байгелди #церемония прощания

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