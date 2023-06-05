Астана готовится к приезду высоких гостей из дальнего и ближнего зарубежья

8-9 июня в Казахстане пройдет Международный форум Астана, организованный по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. В столице ожидается ряд высоких гостей из дальнего и ближнего зарубежья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

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Так, с 7 по 11 июня Казахстан с рабочим визитом посетит председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович для участия в Международном форуме Астана.

В ходе визита запланированы встречи с руководством страны и спикером Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым. На встречах высокого уровня предполагается обсуждение вопросов повестки дня двусторонних отношений, международного сотрудничества и региональной политики.

С 3 по 9 июня состоится визит торговой миссии США во главе со старшим вице-президентом Торговой палаты США Кушем Чокси для участия в Международном форуме Астана.

В рамках визита запланированы встречи торговой миссии с главами ряда министерств Казахстана, руководством НПП «Атамекен», а также с заместителем министра иностранных дел Казахстана Алмасом Айдаровым.

Кроме того, 7 июня в Министерстве иностранных дел РК состоится Казахстанско-американский инвестиционный круглый стол.

6 июня заместитель государственного секретаря по вопросам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Лео Докерти посетит с рабочим визитом Алматы.

8-9 июня председатель Комитета обороны Палаты общин Парламента Великобритании Тобиас Эллвуд примет участие в Международном форуме Астана.

В рамках визитов официальных лиц Великобритании запланированы их встречи с представителями государственных органов Казахстана.

Также среди высоких гостей форума будут эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Алисджабана и другие.

8 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарной сессии Международного форума Астана.