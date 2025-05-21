Астана примет отборочный Кубок Казахстана по борьбе

Борьба
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Дана Аменова
корреспондент

С 24 по 30 мая в столице пройдет Кубок Казахстана по греко-римской, вольной и женской борьбе среди взрослых

Фото: пресс-служба НОК РК

В турнире примут участие около 1 000 борцов со всех регионов страны и городов республиканского значения, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в НОК, в этом году в соревнованиях выступят и именитые спортсмены, представлявшие Казахстан на международной арене, так как основной целью Кубка является отбор спортсменов в состав национальных сборных команд, которые станут основными претендентами на участие в предстоящих мировых первенствах.

Первые медали разыграют вольники. Затем в борьбу за награды вступят женщины. Завершать турнир «классики».

Соревнования пройдут в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan.

#турнир #борьба #отбор #Кубок Казахстана

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