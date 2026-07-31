Айша Абдималик выиграла «серебро» ЧМ по видам борьбы в Азербайджане

Фото: акимат Астаны

На проходящем в столице Азербайджана Баку чемпионате мира по видам борьбы среди спортсменов до 17 лет столичная спортсменка Айша Абдималик завоевала серебряную медаль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Выступившая в весовой категории до 65 кг по женской борьбе спортсменка из Астаны в финале боролась с представительницей Монголии Ариунзул Болдбаатар. Ее соперница — бронзовый призер чемпионатов Азии U17 2025 и 2026 годов.

Стоит отметить, что до финала Айша Абдималик победила спортсменок из Венгрии, США, Молдовы и Греции, продемонстрировав высокий уровень мастерства.