Дияр Аманали завоевал «золото» ЧМ по греко-римской борьбе U17

В финале Аманали одержал победу над Кеве Ковачем из Венгрии

Фото: UWW

Казахстанец Дияр Аманали стал победителем чемпионата мира по греко-римской борьбе U17 в Баку (Азербайджан), сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, борец стал лучшим в весовой категории до 55 килограммов. В финале Аманали одержал победу над Кеве Ковачем из Венгрии.

По ходу турнира Дияр Аманали выиграл у Николаоса Зиниса (Греция), Эдема Пайзиева (Россия), Георгия Кеделидзе (Грузия) и Данимира Йорданова (Болгария).

Таким образом, в активе сборной Казахстана теперь две медали. Ранее вторым на ЧМ стал Али Алмас. "Классик" завоевал серебряную медаль в весовой категории до 48 килограммов.

За "золото" в финал Алмас боролся против россиянина Солтана Юсупова. Соперник выиграл схватку со счетом 8:3.