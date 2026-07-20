В Алматы определились сильнейшие борцы второго этапа «Almaty Open Seniors»

Борьба

Турнир прошел в шести олимпийских весовых категориях

Фото предоставлено организаторами турнира

В Алматы завершился второй тур турнира по вольной борьбе «Almaty Open Seniors». В соревнованиях приняли участие 83 спортсмена в составе 13 команд, представляющих различные регионы Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

По итогам напряженных поединков в общекомандном зачете первое место заняла сборная города Алматы. Второе место завоевали борцы Алматинской области, а тройку призеров замкнула команда области Жетысу.

Турнир прошел в шести олимпийских весовых категориях. Победители и призеры заработали важные рейтинговые очки в общем зачете лиги, укрепив свои позиции перед следующим этапом, а также получили денежные вознаграждения.

По словам вице-президента Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы города Алматы Данияра Окапова, турнир способствует развитию борьбы и объединяет спортсменов из разных регионов страны.

- Сегодня мы видим, что проект "Almaty Open Seniors" вызывает все больший интерес у спортсменов. С каждым этапом растет уровень конкуренции, расширяется география участников, а сами поединки становятся более зрелищными. Такие соревнования дают возможность опытным борцам оставаться в спорте, передавать свой опыт молодому поколению и своим примером популяризировать здоровый образ жизни. Уверен, что следующие этапы лиги будут еще более представительными и подарят болельщикам немало ярких схваток. От имени Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы города Алматы выражаем искреннюю благодарность идейному вдохновителю проекта, известному меценату Ерлану Малаеву. Благодаря его инициативе и поддержке турнир "Almaty Open Seniors" стал важной площадкой для развития вольной борьбы, объединил спортсменов из разных регионов страны и дал новый импульс популяризации нашего вида спорта, - отметил Данияр Окапов.

По словам организаторов, «Almaty Open Seniors» - это уникальный проект, направленный на системное развитие вольной борьбы. Этапы лиги позволяют спортсменам регулярно выходить на ковер, набирать рейтинговые очки и по итогам сезона определить сильнейших участников.

Общекомандный зачет: 1. Алматы 2. Алматинская область 3. Область Жетысу

57 кг - 1. Даулет Амирхан (ЗКО), 2. Асылжан Мансур (Алматы), 3. Исатай Сагындыков (Алматы)
65 кг - 1. Даурен Амирхан (ЗКО), 2. Шынгысхан Жантасұлы (ЗКО), 3. Али Ахан (Алматы)
74 кг - 1. Нурали Нургулжанов (Алматы), 2. Актан Молдалиев (Алматинская область), 3. Руфат Самиков (Алматинская область)
86 кг - 1. Арсен Уримжан (область Жетысу), 2. Ернур Канжарбек (Алматы), 3. Даулетбек Тасболат (Алматы)
97 кг - 1. Азамат Копесбаев (Алматы), 2. Чингиз Мухамбетов (Алматы), 3. Мерей Толегенов (Алматы)
125 кг - 1. Акежан Айтбеков (область Жетысу), 2. Раим Маулетов (Ekpendi TEAM), 3. Манас Улан (Алматы)

#турнир #борцы #Almaty Open Seniors

Популярное

Все
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Сборная Испании второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу
Модернизация ЖКХ, развитие транзита и поддержка села: как исполняются поручения Президента
Президент Венгрии подписал собственную отставку
Онлайн-казино «Nomad Poker» с оборотом в 7,5 млрд тенге ликвидировали в СКО
В селе Смирново в СКО открыли пожарную часть после реновации
С тремя медалями завершили казахстанские «классики» турнир в Будапеште
Более пяти тысяч человек погибли из-за землетрясений в Венесуэле
Исполнение поручений Президента: новые заводы, логистические хабы и соцобъекты открылись в регионах РК
Платежи по единому QR-коду стали доступны всем казахстанцам
Мощный лесной пожар бушует в Испании
Единую платформу QazaqCreative запустили для представителей креативных индустрий
Военнослужащая Нацгвардии стала чемпионкой Азии по контактному джиу-джитсу
Открытую площадку в рамках идеологии «Закон и порядок» провели в Павлодаре
«Наследие Золотой Орды» представила область Улытау в Астане
В Индии запустили первый водородный поезд
Дожди и спад жары ожидаются в Казахстане
Пять золотых медалей завоевал Казахстан на молодежном ЧА по дзюдо
В Алматы определились сильнейшие борцы второго этапа «Almaty Open Seniors»
20 лет истории и памяти: как развивается Национальный архив Казахстана
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Хирурга подозревают в получении денег за лечение по ОСМС в Атырау
Укрепляя службу гражданской защиты
Запущен комбинат – появится и кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Исторический триумф Казахстана: пять золотых медалей на самой престижной олимпиаде по физике
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Инновационные подходы к преподаванию истории Золотой Орды внедрят в Казахстане
Токаев прибыл в Доху выразить соболезнования эмиру Катара
Адмбарьер в законодательстве устранили прокуроры Карагандинской области
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
МВД: Более 120 кг синтетических наркотиков изъяли за первую декаду июля
«Ордабасы» потерпел первое поражение в сезоне
Турнир FIDE – в Алматы
27 человек погибли при пожаре в пабе в Бангкоке
Родники возвращаются к жизни
У нас 13 финалов!
Должников пора призвать к ответу
Когда спадет жара в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Открылась золотоизвлекательная фабрика
В Бурабае усиливают контроль за порядком

Читайте также

С тремя медалями завершили казахстанские «классики» турнир …
Казахстанские вольники завоевали 6 медалей на рейтинговом т…
Ещё три медали завоевали казахстанские борцы на турнире в М…
Новый вызов для борцов Казахстана: стартует Almaty Open Sen…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]