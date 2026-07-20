В Алматы определились сильнейшие борцы второго этапа «Almaty Open Seniors»

Фото предоставлено организаторами турнира

В Алматы завершился второй тур турнира по вольной борьбе «Almaty Open Seniors». В соревнованиях приняли участие 83 спортсмена в составе 13 команд, представляющих различные регионы Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

По итогам напряженных поединков в общекомандном зачете первое место заняла сборная города Алматы. Второе место завоевали борцы Алматинской области, а тройку призеров замкнула команда области Жетысу.

Турнир прошел в шести олимпийских весовых категориях. Победители и призеры заработали важные рейтинговые очки в общем зачете лиги, укрепив свои позиции перед следующим этапом, а также получили денежные вознаграждения.

По словам вице-президента Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы города Алматы Данияра Окапова, турнир способствует развитию борьбы и объединяет спортсменов из разных регионов страны.

- Сегодня мы видим, что проект "Almaty Open Seniors" вызывает все больший интерес у спортсменов. С каждым этапом растет уровень конкуренции, расширяется география участников, а сами поединки становятся более зрелищными. Такие соревнования дают возможность опытным борцам оставаться в спорте, передавать свой опыт молодому поколению и своим примером популяризировать здоровый образ жизни. Уверен, что следующие этапы лиги будут еще более представительными и подарят болельщикам немало ярких схваток. От имени Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы города Алматы выражаем искреннюю благодарность идейному вдохновителю проекта, известному меценату Ерлану Малаеву. Благодаря его инициативе и поддержке турнир "Almaty Open Seniors" стал важной площадкой для развития вольной борьбы, объединил спортсменов из разных регионов страны и дал новый импульс популяризации нашего вида спорта, - отметил Данияр Окапов.

По словам организаторов, «Almaty Open Seniors» - это уникальный проект, направленный на системное развитие вольной борьбы. Этапы лиги позволяют спортсменам регулярно выходить на ковер, набирать рейтинговые очки и по итогам сезона определить сильнейших участников.

Общекомандный зачет: 1. Алматы 2. Алматинская область 3. Область Жетысу

57 кг - 1. Даулет Амирхан (ЗКО), 2. Асылжан Мансур (Алматы), 3. Исатай Сагындыков (Алматы)

65 кг - 1. Даурен Амирхан (ЗКО), 2. Шынгысхан Жантасұлы (ЗКО), 3. Али Ахан (Алматы)

74 кг - 1. Нурали Нургулжанов (Алматы), 2. Актан Молдалиев (Алматинская область), 3. Руфат Самиков (Алматинская область)

86 кг - 1. Арсен Уримжан (область Жетысу), 2. Ернур Канжарбек (Алматы), 3. Даулетбек Тасболат (Алматы)

97 кг - 1. Азамат Копесбаев (Алматы), 2. Чингиз Мухамбетов (Алматы), 3. Мерей Толегенов (Алматы)

125 кг - 1. Акежан Айтбеков (область Жетысу), 2. Раим Маулетов (Ekpendi TEAM), 3. Манас Улан (Алматы)