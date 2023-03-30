Астанчанам с ограниченными возможностями незаконно начисляли налоги и пошлины

Как отметили в прокуратуре, налоговые органы не утруждали себя выяснением наличия прав на освобождение от уплаты сборов.

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Прокуратура Астаны установила нарушения прав лиц с ограниченными возможностями, сообщает Kazpravda.kz.

В пресс-службе ведомства напомнили, что государством гарантирован ряд льгот для лиц с особыми потребностями, в том числе с освобождением от уплат различных сборов и пошлин.

"Однако некоторые частные нотариусы столицы незаконно взыскивали государственную пошлину с указанных лиц, тогда как пунктом 4 статьи 617 Налогового кодекса они освобождены от уплаты при совершении нотариальных действий. В другом случае налоговые органы также незаконно начисляли платежи за транспорт, землю, несмотря на то, что указанный контингент освобождался от их уплаты. В данном случае налоговые органы не утруждали себя выяснением наличия прав на освобождение от уплаты сборов", - проинформировали в прокуратуре города.

По акту надзора прокуратуры незаконная практика в деятельности частных нотариусов и налоговиков исключена.

Ранее уже сообщалось, что в Астане решением маслихата (от 25 декабря 2019 года № 476/60-VI) для такой категории граждан предусмотрены скидки на 100%, 50% и 25% при уплате за сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов.

Как выяснили прокуроры, более 100 тыс. граждан столицы не реализовали это право. После внесения акта надзора свыше 4 тыс. лиц с особыми потребностями включены в списки и начали получать причитающиеся им скидки, отметили в пресс-службе.