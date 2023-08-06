Асу Алмабаев досрочно одержал победу в UFC

Эффектный дебют в UFC показал казахстанец Асу Алмабаев, одержав досрочную победу, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: stan.kz

Сегодня, 6 августа в Нэшвилле (США) в рамках предварительного карда турнира UFC представитель Казахстана Асу Алмабаев встретился с американцем Оде Осборном.

Бой продлился два раунда и завершился победой Алмабаева удушающим приемом.

Для Алмабаева этот бой стал дебютным в UFC. Этот успех позволил Алмабаеву продлить свою победную серию в ММА, которая теперь составляет четырнадцать боев. В последний раз казахстанец проигрывал в 2017 году.