США направят атомную подлодку на Ближний Восток

США
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В Пентагоне объяснили усиление военного присутствия эскалацией напряженности в регионе

Фото: armiya.az

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную подводную лодку USS Georgia, а также ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой Пентагона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Как следует из документа, Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, в котором «подтвердил готовность США принять все меры для защиты Израиля», а также заявил об «усилении военного присутствия США на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности в регионе».

В частности, Остин отметил, что «распорядился ускорить переброску» в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C. При этом в регионе уже находится авианосец Theodore Roosevelt. Кроме того, глава Пентагона отдал распоряжение направить в зону ответственности CENTCOM подлодку Georgia, оснащенную крылатыми ракетами.

В документе отмечается, что Остин и Галант обсудили действия израильских военных в секторе Газа и усилия по заключению сделки о прекращении огня в нем. Кроме того, темой разговора стали попытки «предотвратить агрессию Ирана, «Хезболлах» и других связанных с Ираном группировок». Ранее Остин по итогам американо-австралийских переговоров заявил, что вашингтонская администрация усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке, в том числе за счет переброски крейсеров и эсминцев, а также авиации.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели 31 августа в Тегеране председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла «Хезболлах» Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и «Хезболлах» возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят этого без ответа.

Власти еврейского государства гибель Хании не комментируют, а ликвидацию Шокра назвали ответом на обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 человек. «Хезболлах» свою причастность к этому инциденту отрицает.

#США #лодка #атом #Восток #Пентагон

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