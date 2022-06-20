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Аттестат в будущее
Алмат Шакирбаев

Во Дворце студентов им. У. Джолдасбекова 140 выпускникам NIS физико-математического направления южной столицы торжественно вручены аттестаты.

Школа известна как одна из самых успешных в стране и мире, а уникальные достижения учеников и выпускников активно интегрируют Казахстан в глобальное образовательное пространство.

В 2021⁄22 учебном году NIS вновь подтвердила высокие академические стандарты. По итогам внешнего суммативного оценивания, которое сдается международному экзаменационному Совету Кембриджа, качество знаний составило 99,3. При этом каждый второй ученик получил оценки A* и A. Средний балл международного сертификата IELTS составил 7,1 балла.

Третий год подряд по итогам республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам школа признана «Лучшей олимпийской командой страны». Среди выпускников 2022 года – Таир Сатубалдин, Тамирлан Бектемисов, Нурасыл Абдразак и другие победители международных и респуб­ликанских олимпиад, в том числе таких престижных, как международная олимпиада по математике IMO, Жаутыковская олимпиада, международная олимпиада Шелкового пути.

Директор школы Ермек Пайзов первые аттестаты вручил ученикам, которые совсем недавно еще раз подтвердили свои академические достижения. Все 9 выпускников, которые претендовали на «Алтын белгі», и 29 – на аттестат с отличием, доказали свои знания.

Символично, что торжественное вручение атттестатов проходило во Дворце студентов им. У. Джолдасбекова. Больше трети выпускников уже сегодня смело могут назвать себя студентами, все они получили гранты престижных отечественных и зарубежных вузов.

Дана Ерали и Алима Туякаева продолжили традицию, по которой каждый год выпускники этой NIS поступают в Лигу плюща (ассоциация восьми частных университетов в США, отличающихся высоким качеством образования, а название происходит от побегов плюща, обвивающих старые здания в этих университетах). Дана получила грант полного финансирования в Йельский Университет, известный как альма-матер президентов и нобелевских лауреатов, планирует обучение в области Ethics, Politics and Economics.

Алима Туякаева радуется официальному приглашению из Университета Пенсильвании, который является лидером среди бизнес-школ США.

– Письмо, которое мой университет на протяжении нескольких лет отправлял поступившим, я выучила наизусть. Но содержание сегодняшнего письма было совершенно другим. Увидев конфетти и надпись «It’s time to celebrate» («Пора праздновать»), я расплакалась, – признается она.

На последнем торжестве в родной NIS обладательница «Алтын белгі» Еликай Атабаева от имени всех выпускников призналась:

– Школа подарила нам огромные возможности и научила противостоять любым ударам судьбы.

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