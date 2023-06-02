Аттракцион заклинило в парке Петропавловска, есть пострадавшие

Инцидент на аттракционе в центральном парке города Петропавловска прокомментировали в ТОО «Мир аттракционов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram компании.

Фото: Kazpravda.kz

Инцидент произошел 1 июня на территории ТОО «Мир аттракционов» на аттракционе «Гусеница».

«Из-за высокой температуры окружающей среды и большой загруженности на аттракционе заклинило тормоз, в результате чего произошло резкое торможение нескольких кабин.

Ушибы мягких тканей получили несколько посетителей. Им незамедлительно была оказана медицинская помощь, после чего всех пострадавших отпустили домой», – проинформировали в компании.

Сейчас аттракцион не эксплуатируется. Идет расследование, причину произошедшего выяснит эксперт из Астаны. После будет известна дальнейшая судьба аттракциона.

В товариществе заверили, что весной 2023 года все аттракционы прошли техническое диагностирование независимой аттестованной лабораторией Астаны.