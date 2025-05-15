Подобные мероприятия проводятся ежегодно в конце апреля – начале мая до окота степной антилопы и позволяют определить состояние популяции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства и животного мира, авиаучет уральской популяции сайгаков проводился в Казталовском, Бокейординском, Жанибекском, Жангалинском, Таскалинском, Акжаикском районах ЗКО, наземный мониторинг – в Жанибекском и Казталовском районах. В нем приняли участие специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, территориальной инспекции, РГКП ПО «Охотзоопром», Бокейординского резервата, института зоологии.

Международное сообщество представил научный сотрудник Франкфуркского зоологического общества Цутер Штефан.

В настоящее время популяция сосредоточена в Казталовском районе, где на сегодня завершается окот, После чего сайга расселяется по всей территории ареала обитания. В весений период основные направления миграции – с юга области на север. С наступлением холодов популяция возвращается в южные районы.

Результаты проведенного авиаучета и данные наземного мониторинга численности сайгаков будут предоставлены после камеральной обработки, анализа авиаучетных данных (карточек и листов авиаучета, фото и видео материалов).

Согласно итогам учета прошлого года, до начала окота численность степной антилопы в регионе составляла порядка 1,62 млн особей. К лету этого года, исходя из среднего ежегодного прироста популяции на 40%, по мнению ученых, поголовье может превысить 3 млн.

Оптимальной нагрузкой на территорию области специалисты называют численность Уральской популяции в пределах 500-550 тысяч голов. Столь резкий рост привел в последние годы к критическому уровню конкуренции с домашними животными за пастбища и водопои.

В разработанной Региональной программе по управлению уральской популяцией сайгаков местные ученые предлагают комплексно подходить к решению проблемы, в том числе обводнять естественные ареалы обитания степной антилопы.