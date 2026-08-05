БАДы будут выпускать на юге
Ксения Черника
На территории подзоны «Орангай» специальной экономической зоны «Туран» в Сауранском районе Туркестанской области началась реализация крупного инвестиционного проекта в сфере фармацевтики. Инвестором строительства завода по производству биологически активных добавок ТОО «Орзакс Центральная Азия» выступает турецкая корпорация Orzax. Стоимость проекта составляет 20,4 млрд тенге. Строительство предприятия рассчитано на 2026–2027 годы. После выхода на полную мощность завод сможет выпускать до 464 млн единиц продукции ежегодно и обеспечит постоянной работой около 500 человек.