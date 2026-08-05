БАДы будут выпускать на юге

На территории подзоны «Орангай» специальной экономичес­кой зоны «Туран» в Сауранском районе Туркес­танской области началась реализация крупного инвес­тиционного проекта в сфере фармацевтики. Инвестором строительства завода по производству биологически активных добавок ТОО «Орзакс Цент­ральная Азия» выступает турецкая корпорация Orzax. Стоимость проекта составляет 20,4 млрд тенге. Строи­тельство предприятия рассчитано на 2026–2027 годы. Пос­ле выхода на полную мощность завод сможет выпускать до 464 млн единиц продукции ежегодно и обеспечит постоянной работой около 500 человек.