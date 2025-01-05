Авто слетело в реку во время гонки в области Абай

5 января, в 6 часов утра поступило сообщение о том, что на острове Полковничий, в районе Орлиного гнезда, легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона

Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека.

На месте происшествия работают полицейские и спасатели.

По данным полиции, один человек выбрался самостоятельно. О состоянии других пока не сообщается.

Проводятся поисково-спасательные мероприятия и устанавливаются обстоятельства случившегося.

Полицейские напоминают о недопустимости проведения опасных гонок и призывают соблюдать правила безопасности, чтобы избежать подобных трагедий.