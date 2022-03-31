Автобусы будут курсировать от крупных мечетей Нур-Султана в дни Рамадана

В дни священного месяца Рамадан от крупных мечетей города Нур-Султана ночью будут курсировать автобусы, заявил руководитель столичного управления по делам религии Нурдаулет Альмуханов на брифинге в акимате, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Нурдаулет Альмуханов сообщил, что в столице функционируют 12 мечетей.

«В ночное время в дни Рамадана будут курсировать автобусы из крупных мечетей города - Хазрет Султан, Абу Наср аль-Фараби, Садуакас кажы Гылмани, Ырыскелди кажы, Рахымқызы Раиса ана для обеспечения населения общественным транспортом», - добавил спикер.

Напомним, в этом году месяц Рамадан начинается 2 апреля и заканчивается 2 мая. Пост продлится 30 дней. 2 мая – Ораза айт. Ночь с 27 на 28 апреля – Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр). В этом году сумма фитр-садака установлена в размере 500 тенге.