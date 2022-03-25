Размер фитр-садака на этот год определили на заседании президиума Духовного управления мусульман Казахстана под председательством Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы в столице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ДУМК.

В этом году сумма фитр-садака установлена в размере 500 тенге. Размер фитр-садака рассчитывался исходя из средней цены 2 кг муки по стране.

Цена на муку определялась на основании информации, предоставленной городскими и районными отделениями ДУМК.

Напомним, в этом году месяц Рамадан начинается 2 апреля и заканчивается 2 мая. Пост продлится 30 дней. 2 мая – Ораза айт. Ночь с 27 на 28 апреля – Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр).