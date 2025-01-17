Автомобиль перевернулся на бок после столкновения в Астане
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Пассажир опрокинутой машины находится в больнице, передает корреспондент Kazpravda.kz
По информации ДП Астаны, водитель автомобиля марки Lexus, следуя по улице Байтурсынова, при повороте налево вне перекрёстка не убедившись в безопасности своего маневра, не уступил дорогу автомобилю марки Geely, движущемуся во встречном направлении прямо, в результате чего произошло столкновение.
От удара по инерции Geely опрокинулась на бок.
«В результате ДТП пассажир Gelly доставлен в больницу. Проводится проверка», - добавили в полиции.