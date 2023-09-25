Автомобиль подпалил заросли камыша по Коргалжынскому шоссе в Астане
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Камышовые заросли загорелись в Астане из-за автомобиля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.
24 сентября в 15:50 на номер 101 столичной службы пожаротушения сообщили, что по Коргалжынскому шоссе загорелся автомобиль.
На месте спасатели установили, что горят машина KIA и камыш на площади 150 квадратных метров.
19 огнеборцев с привлечением 4 единиц техники потушили пожар в 16:37. Жертв и пострадавших нет.
Видео ЧП распространилось в Казнете.