Автомобиль подпалил заросли камыша по Коргалжынскому шоссе в Астане

Камышовые заросли загорелись в Астане из-за автомобиля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.

Скриншот с видео: instagram.com/astanovka98/

24 сентября в 15:50 на номер 101 столичной службы пожаротушения сообщили, что по Коргалжынскому шоссе загорелся автомобиль.

На месте спасатели установили, что горят машина KIA и камыш на площади 150 квадратных метров.

19 огнеборцев с привлечением 4 единиц техники потушили пожар в 16:37. Жертв и пострадавших нет.

Видео ЧП распространилось в Казнете.