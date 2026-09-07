Объявлен конкурс на соискание международной премии «Волонтер года»

Документы будут принимать с 7 по 27 сентября
В целях реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию и поддержке волонтерского движения Минкультуры запустило конкурс на соискание международной премии «Волонтер года», сообщает Kazpravda.kz
Как отметили в министерстве, ежегодная международная премия направлена на поощрение волонтеров и группы волонтеров, отечественных и международных волонтерских организаций, внесших вклад в решение социальных и общественных полезных задач.
Премия присуждается по 15 номинациям:
«Лучшая волонтерская организация»,
«Лидер корпоративного волонтерства»,
«Лидеры целей устойчивого развития»,
«Лучший социальный помощник»,
«За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
«За активное участие в поиске пропавших без вести людей»,
«За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений»,
«За активное участие в развитии здравоохранения»,
«За активное участие в пропаганде здорового образа жизни»,
«За вклад в популяризации знаний»,
«За вклад в сохранении и защиты окружающей среды»,
«За вклад в укреплении мира, дружбы и согласия»,
«За вклад в сохранении и развитии историко-культурного наследия»,
«За вклад в решении вопросов зоозащиты»,
«За вклад в решении социальных задач».
Претенденты принимают участие на соискание премии не более чем по одной номинации.
Документы будут принимать с 7 по 27 сентября. Заявки для участия в премии принимаются по электронному адресу: qazvolunteer@mail.kz.
Подробнее о правилах присуждения международной премии «Волонтер года» можно ознакомиться на сайте https://qazvolunteer.kz/ru или www.adilet.kz.
В случае возникновения вопросов обращаться по следующим номерам: +7 (7172)74 -12-86, 74-03-11.