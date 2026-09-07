Объявлен конкурс на соискание международной премии «Волонтер года»

Волонтёрское движение
Дана Аменова
корреспондент

Документы будут принимать с 7 по 27 сентября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию и поддержке волонтерского движения Минкультуры запустило конкурс на соискание международной премии «Волонтер года», сообщает Kazpravda.kz 

Как отметили в министерстве, ежегодная международная премия направлена на поощрение волонтеров и группы волонтеров, отечественных и международных волонтерских организаций, внесших вклад в решение социальных и общественных полезных задач.

Премия присуждается по 15 номинациям:

«Лучшая волонтерская организация»,

«Лидер корпоративного волонтерства»,

«Лидеры целей устойчивого развития»,

«Лучший социальный помощник»,

«За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций»,

«За активное участие в поиске пропавших без вести людей»,

«За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений»,

«За активное участие в развитии здравоохранения»,

«За активное участие в пропаганде здорового образа жизни»,

«За вклад в популяризации знаний»,

«За вклад в сохранении и защиты окружающей среды»,

«За вклад в укреплении мира, дружбы и согласия»,

«За вклад в сохранении и развитии историко-культурного наследия»,

«За вклад в решении вопросов зоозащиты»,

«За вклад в решении социальных задач».

Претенденты принимают участие на соискание премии не более чем по одной номинации.

Документы будут принимать с 7 по 27 сентября. Заявки для участия в премии принимаются по электронному адресу: qazvolunteer@mail.kz.

Подробнее о правилах присуждения международной премии «Волонтер года» можно ознакомиться на сайте https://qazvolunteer.kz/ru или www.adilet.kz.

В случае возникновения вопросов обращаться по следующим номерам:  +7 (7172)74 -12-86, 74-03-11.  

#конкурс #премия #волонтеры

Популярное

Все
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Писатель Валерий Михайлов награжден орденом «Барыс»
АФМ начало расследование в отношении сервиса микрозаймов Alemcredit.com
Касым-Жомарт Токаев поздравил с 80-летием писателя Валерия Михайлова
В Индонезии извергся третий за неделю вулкан
Реализация Послания Президента: инвестиции в сферу туризма превысили 2,2 трлн теңге
В Дубае строят самый большой аэропорт в мире
«Қазақконцерт» открыл 66-й концертный сезон
Выманивших миллионы тенге лжепроизводителей мебели осудили в Астане
Объявлен конкурс на соискание международной премии «Волонтер года»
Неделя ко Дню семьи стартовала в Казахстане
Юная Африка и пожилая Азия: опубликована карта стран с самым молодым населением
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Проекты на $78,6 млрд формируют новый инвестиционный цикл Казахстана
Самореализация граждан – важнейшее условие развития страны
Президент встретился с руководителями фракций политических партий в Курултае
Как Президент представил кандидатуры Олжаса Бектенова и Ерлана Карина в Курултае
Аида Балаева получила новую должность
Ерлан Карин назначен вице-президентом Казахстана
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
VI Всемирные игры кочевников: результаты первого дня
Ержан Байтлес назначен новым генеральным директором ТОО «Қазақ газеттері»
AI-Sana создает экосистему будущего
Олжас Бектенов сохранил за собой пост Премьер-министра
Эхо Великой степи на «Бишкек Арене»
Батат витаминами богат
Алматинский ипподром возвратили городу
Астана готовится к отопительному сезону
Мощное внезапное наводнение произошло в американском нацпарке Гранд-Каньон
Ляззат Танысбай возглавила агентство «Хабар»
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Челлендж в Вооруженных силах
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана

Читайте также

Участники I Форума волонтеров СНГ приняли совместную резолю…
Аида Балаева зачитала поздравление Президента на I Форуме в…
Аллею дружбы прикаспийских стран открыли на Caspian Sea Act…
В Замбии дали старт Международному году волонтеров

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]