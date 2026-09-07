Объявлен конкурс на соискание международной премии «Волонтер года»

Документы будут принимать с 7 по 27 сентября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию и поддержке волонтерского движения Минкультуры запустило конкурс на соискание международной премии «Волонтер года», сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в министерстве, ежегодная международная премия направлена на поощрение волонтеров и группы волонтеров, отечественных и международных волонтерских организаций, внесших вклад в решение социальных и общественных полезных задач.

Премия присуждается по 15 номинациям:

«Лучшая волонтерская организация»,

«Лидер корпоративного волонтерства»,

«Лидеры целей устойчивого развития»,

«Лучший социальный помощник»,

«За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций»,

«За активное участие в поиске пропавших без вести людей»,

«За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений»,

«За активное участие в развитии здравоохранения»,

«За активное участие в пропаганде здорового образа жизни»,

«За вклад в популяризации знаний»,

«За вклад в сохранении и защиты окружающей среды»,

«За вклад в укреплении мира, дружбы и согласия»,

«За вклад в сохранении и развитии историко-культурного наследия»,

«За вклад в решении вопросов зоозащиты»,

«За вклад в решении социальных задач».

Претенденты принимают участие на соискание премии не более чем по одной номинации.

Документы будут принимать с 7 по 27 сентября. Заявки для участия в премии принимаются по электронному адресу: qazvolunteer@mail.kz.

Подробнее о правилах присуждения международной премии «Волонтер года» можно ознакомиться на сайте https://qazvolunteer.kz/ru или www.adilet.kz.

В случае возникновения вопросов обращаться по следующим номерам: +7 (7172)74 -12-86, 74-03-11.